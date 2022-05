Kotnikova in Lovšinova v Dohi do 19. mesta

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta končali nastope na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour Challenge v Dohi, na katerem sta si zagotovili prvo uvrstitev med najboljše ekipe v letošnji sezoni in osvojili 19. mesto.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta tekmovanje v prenovljeni svetovni seriji začeli uspešno. V Dohi, ki je prizorišče turnirja druge kakovostne ravni in na katerem nastopajo nekatere najboljše ekipe s svetovne lestvice, sta si z dobro igro v kvalifikacijah že v prvem letošnjem poizkusu zagotovili uvrstitev na glavni del turnirja.

Kotnikova in Lovšinova sta bili namreč v 1. krogu kvalifikacij z 21:11 in 21:14 boljši od Kanadčank Devon May in Myriam Robitaille, v 2. krogu pa sta z 21:18, 18:21 in 21:19 slavili nad Nizozemkama Emi van Driel in Pleun Ypma.

Foto: OZS

Na prvi tekmi glavnega dela sta se Slovenki dobro upirali drugima nosilkama tekmovanja, Brazilkama Carolini Solberg Salgado in Barbari Seixas de Freitas, ki sta bili prepričljivejši z 21:16 in 21:15.

V nadaljevanju sta se slovenski predstavnici v okviru skupine B pomerili še z Barboro Hermannovo in Marie-Saro Stochlovo ter po izenačenem obračunu klonili z 18:21 in 21:23. Češki odbojkarici na mivki sta se tako uvrstili v izločilne boje, slovenski dekleti pa sta turnir zaključili na 19. mestu.

