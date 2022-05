Zemljak in Pokeršnik do četrtega mesta v Madridu

Foto: MadridProTour Zemljak in Pokeršnik sta s tekmovanjem v Madridu začela v petek, prvo tekmo pa sta odigrala proti Poljakoma Miszczuk/Kruk. Slovenca sta bila boljša z 2:1 v nizih (21:8, 17:21, 15:11). Na drugi tekmi pa sta z 0:2 klonila proti Špancema Herrera/Gavira (13:21, 17:21).

Slovenska predstavnika sta nov dan otvorila z zmago nad litovskim parom Stankevicius/Knasas. Slavila sta z 2:0 v nizih (21:16, 23:21) in se uvrstila v četrtfinale turnirja. V četrtfinalu sta ju pričakala Avstrijca Leitner L./Kindl, ki sta po treh nizih morala priznati premoč razigranima Slovencema (17:21, 21:18, 15:9).

V polfinalu sta bila znova nasprotnika nosilca turnirja Herrera/Gavira, ki sta na koncu slovenskemu paru preprečila uvrstitev v veliki finale. Izjemno napet dvoboj se je končal v tretjem nizu v katerem sta sicer do prve zaključne žoge prišla Zemljak in Pokeršnik, a sta Španca v zaključku niza ostala mirnejša (18:21, 26:24; 14:16).

V nedeljo je sledila še tekma za tretje mesto in pa veliki finale. Naša predstavnika sta na tekmi za bronasto medaljo klonila proti Nizozemcema Immers/Van Werkhoven (15:21, 21:17, 11:15). V finalu pa sta zlato odličje z rok spustila španska predstavnika Herrera in Gavira. Zlato medaljo sta po izjemnem drugem in tretjem nizu osvojila Švicarja Métral in Haussener.

