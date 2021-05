Za konec pirova zmaga odbojkaric

Slovenke so v Zenici premagale reprezentanco BiH, a so že pred tem zapravile vse možnosti za uvrstitev na EP.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Zenici premagala Bosno in Hercegovino s 3:1 (-23, 22, 22, 22) in se ji tako oddolžila za poraz na prvem turnirju v Latviji.

Zmaga Slovenk pa v končni razvrstitvi nima nobenega pomena. Slovenija in BiH imata enako število točk, a imajo Bosanke boljši količnik med dobljenimi in izgubljenimi nizi, tako da so one za Češko zasedle drugo mesto v skupini F.

To sta ekipi vedeli že pred tekmo, ki pa je bila vseeno borbena in tako kot prva v Daugavpilsu tudi izenačena.

"Zelo sem ponosen na karakter, ki so ga dekleta pokazala na današnji tekmi, ki jo je bilo zelo težko igrati. A zares smo želeli zmagati in te kvalifikacije končati na tak način. Mislim, da smo igrali zelo dobro tekmo, z dobrim vzdušjem na igrišču, disciplinirano. Zelo dobro smo servirali in onemogočili napade tekmic, ki so se v tem elementu izkazale na vseh kvalifikacijskih tekmah. Po tej tekmi mi je samo še bolj žal, da nismo osvojili več točk, še posebej v prvem delu kvalifikacij. To si moramo zapomniti, dvigniti kakovost in se bolje pripraviti na naslednja tekmovanja. Današnjo zmago moramo vzeti kot pozitiven korak k prihodnosti in k prihodnjim tekmovanjem," je po turnirju povedal selektor Slovenije Alessandro Chiappini.

Naših deklet žal tako ne bomo spremljali na avgustovskem evropskem prvenstvu, ki ga bodo skupaj gostile Srbija, Romunija, Bolgarija in Hrvaška. Bodo pa zato Slovenke igrale v srebrni evropski ligi, ki se bo s prvim turnirjem začela 28. maja v Luksemburgu. Tam se bodo pomerile z Avstrijo, Luksemburgom in Izraelom.

Kvalifikacije za EP, 2. turnir, 3. krog, Zenica: Nedelja, 16. maj

Slovenija : BiH 3:1 (-23, 22, 22, 22)

Bošković 18, Begić 16, Radišković 15; Planinšec 17, Lorber Fijok, Velikonja Grbac in Potokar po 12



Češka : Latvija 3:0 (18, 24, 20) Lestvica

1. Češka 6 tekem – 18 točk

2. Bosna in Hercegovina 6 – 9

3. Slovenija 6 – 9

4. Latvija 6 – 0

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Darja Eržen (korektorica), Saša Planinšec, Tina Grudina, Mirta Velikonja Grbac, Brina Bračko (srednje blokerke), Monika Potokar, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Lorena Lorber Fijok, Naja Boisa (sprejemalke), Leja Janežič, Anja Mazej (prosti igralki)

