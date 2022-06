"Vsak pri sebi je moral razčistiti stvari"

Liga narodov se ni začela po željah slovenskih odbojkarjev. Ti so za uvod zabeležili poraz z 0:3 proti ZDA. V naši reprezentanci s prikazanim niso bili zadovoljni, zato si tako selektor Mark Lebedew kot igralci želijo popraviti vtis in že proti Braziliji, ki je na prvi tekmi prepričljivo, s 3:0, odpravila Avstralijo, igrati na precej višji ravni. "Po tekmi z ZDA je moral vsak pri sebi razčistiti stvari. Spraševali smo se, kako se nam je lahko zgodila takšna tekma, pa o stvareh, ki smo jih počeli, kot tudi o tem, kaj moramo popraviti. Imeli smo veliko debat in sestankov. Začeli smo tudi že analizo Brazilcev, vendar bomo tekmece podrobneje lahko preučili po njihovi prvi tekmi. Tokrat je bil fokus usmerjen v nas same, jutri bo čas za analizo Brazilije," je po včerajšnjem večernem treningu dejal slovenski selektor.

Američani so v vseh elementih igre nadigrali Slovence. Foto: Volleyballworld

Brazilci, ki imajo po svoji prvi tekmi manj kot dan do nove preizkušnje, bodo lahko računali tudi na veliko podporo navijačev v areni BRB Nilson Nelson v Brasilii. "Vsak odbojkar uživa, ko igra pred polno dvorano, ne glede na to, za koga se navija. Moji igralci so velike uspehe dosegali pred polnimi Stožicami in na Poljskem. Mislim, da bo zanje to le še dodatna motivacija, in tekme se že veselim," je še dejal Lebedew.

Štern: Naše glave morajo biti sproščene

Slovenski odbojkarji po porazu proti ZDA niso iskali izgovorov, prost dan na turnirju so skušali izkoristiti za počitek in trening, pred tekmo z Brazilijo pa si želijo predvsem dobre igre. "Skušali smo se predvsem spočiti. Najprej smo sicer opravili regeneracijski trening v fitnesu, za nami pa je tudi dokaj lahek trening v dvorani. Taktična priprava na Brazilce nas še čaka, a predvsem bomo skušali igrati svojo najboljšo igro in na tekmi dati vse od sebe. Vzdušje bo zelo dobro, dvorana bo polna. Naše glave morajo biti sproščene, ne smemo se osredotočati na nič drugega," pa je pred srečanjem povedal slovenski korektor Tonček Štern.

Tonček Štern je opozoril na sproščenost. Foto: FIVB

Slovence tako čaka nova visoka ovira. Brazilski strateg Renan Dal Zotto je VNL kljub reprezentančni upokojitvi Wallacea de Souze in Douglasa Souze ter poškodbi Ricarda Lucarellija začel z močno zasedbo. Na igrišču bomo lahko med drugimi spremljali odličnega podajalca Bruna Rezendeja, korektorja Alana Souzo in srednjega blokerja Lucasa Saatkampa, ki so glavno vlogo igrali že na uvodnem srečanju z Avstralijo.

Po besedah Rezendeja, ki s prikazanim ni bil povsem zadovoljen, so s soigralci misli že takoj po zmagi nad avstralsko vrsto usmerili v nadaljevanje tekmovanja. "Zares je bilo lepo spet igrati pred našimi zvestimi navijači. Nazadnje so nas spremljali leta 2019 prav tukaj v Brasilii. Upam, da jim bomo naklonjenost lahko vrnili s čim več zmagami. Na tekmi z Avstralijo še nismo igrali na taki ravni, kot bi si želeli. Pokazalo se je še nekaj pomanjkljivosti, ki jih bomo morali odpraviti že na tekmi proti Sloveniji."

Preberite še: