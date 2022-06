Američani nadigrali Slovence v vseh elementih igre

Slovenska odbojkarska reprezentanca je nastope v letošnji elitni ligi narodov začela s prepričljivim porazom proti ZDA (0:3). "To je bila ena izmed naših slabših tekem v zadnjih letih. Američani so bili v vseh elementih igre boljši," je po porazu v Braziliji dejal slovenski reprezentant Jani Kovačič.

Slovenija : ZDA 0:3 (-19, -19, -14) Arena BRB Nilson Nelson, gledalcev 904, sodnika: Mechan (Peru), Cameron (Kanada).



Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 8, Planinšič, Kozamernik 4, Gasparini, Košenina, Bošnjak, Koncilja, Klobučar 2, Kovačič, Ž. Štern 2, Videčnik, Ropret 1, Možič 9.



ZDA: Russell 14, Shaw 2, Jendryk 7, Ensing 14, Pasteur, Hanes, Dagostino, Gasman, Tuaniga 3, Jaeschke 9, Smith 8, Briggs, Kessel, Mitchem.

Tako Slovenci kot Američani so v brazilsko prestolnico na prvi turnir lige narodov prišli s precej spremenjenima moštvoma. V ameriški ekipi so le trije, ki so igrali na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu, pri Slovencih pa od srebrne zasedbe z lanskega EP manjkajo kapetan Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Dejan Vinčić, Alen Šket in Sašo Štalekar.

Slovenski selektor Mark Lebedew je najprej na igrišče poslal podajalca Gregorja Ropreta, blokerja Alena Pajenka in Jana Kozamernika, korektorja Tončka Šterna ter sprejemalca Roka Možiča in Žigo Šterna, v vlogi prostega igralca pa je bil Jani Kovačič.

Lebedew: Ne moremo biti zadovoljni

Mark Lebedew je odprl elitno ligo narodov s porazom. Foto: Guliverimage Odsotnosti v ekipi so se bolj poznale slovenski zasedbi, ki v nobenem od treh nizov ni našla pravega ritma, kar je po dvoboju priznal tudi slovenski trener. "Po takšnem obračunu ne moremo biti zadovoljni. Priložnosti, da zaključimo točko ali ostanemo v njej, je bilo dovolj. Ne moremo reči, da smo karkoli naredili dobro. To je bila prva tekma, čaka nas jih še enajst, a v njih moramo biti precej boljši," je po dvoboju dejal 55-letni Lebedew.

V prvem nizu je Slovenija vodila le z 1:0, nato pa so pobudo prevzeli Američani in povedli za štiri točke (13:9). Varovanci Marka Lebedewa so se nato približali le na točko zaostanka (13:14), kaj več pa jim ni uspelo, saj so ZDA vnovič ušle in s tremi zaporednimi točkami dobile prvi niz.

V drugem nizu so po dokaj izenačenem začetku varovanci Johna Sperawa hitro prišli do zanesljivega vodstva (13:7) in ga nato še nekoliko oplemenitili. Zadnji poskus slovenske vrnitve (16:19) pa so ustavili s štirimi zaporednimi točkami za +7 in si posledično priigrali mirno končnico.

Tretji niz je bil zgolj še formalnost, Slovence pa je še naprej ustavljal blok Američanov, ki so v tem delu prednjačili kar s 14 točkami v primerjavi s slovenskimi štirimi. ZDA so bile boljše v skoraj vseh elementih igre, čeprav je imela Slovenija boljši sprejem (61-41 %). V napadu so tako Američani dosegli devet točk več (36:27), obenem so dosegli tudi več asov (7:3).

Nihče izmed Slovencev z dvomestnim številom točk

V vrstah Slovenije je največ točk (9) osvojil Rok Možič. Foto: Grega Valančič/Sportida Najbolj učinkovita sta bila Aaron Russell in Kyle Ensing s 14 točkami, pri Slovencih nihče ni presegel dvomestnega števila točk, z 9 je dvoboj končal Možič, po osem sta jih dodala Tonček Štern in Alen Pajenk.

"To je bila ena slabših tekem v zadnjih letih. Američani so bili v vseh elementih igre boljši. Veliko nam še manjka do točke, do katere želimo priti, zato moramo čim bolje trenirati in se pokazati v čim boljši luči na naslednjih tekmah. Pozabiti moramo to tekmo in biti z glavami čim prej pri Brazilcih," pa je dodal Jani Kovačič.

V Brasilii dvakratne zaporedne evropske podprvake namreč čakajo še obračuni proti domačinom Brazilcem v petek ob 2. uri zjutraj ter nato še proti Avstraliji in Kitajski v soboto ob 2. oziroma 23. uri.

Osnovni cilj: zaključni turnir

Slovenci so pred odhodom v brazilsko prestolnico napovedali, da je osnovni cilj v letošnji ligi narodov uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, za Američane pa kot vselej pride v poštev le odličje. "Naš cilj je medalja. V zadnjih letih smo jih osvojili veliko. Ne glede na to, kakšno in kako izkušeno reprezentanco imamo, je cilj vselej enak," je za spletno stran Odbojkarske zveze ZDA dejal Speraw. Američani so sicer v lanski ligi narodov zasedli sedmo mesto.

Slovenci se bodo v Brasilii pomerili še z Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko, na turnirju pa igrajo še Japonska, Iran in Nizozemska. Preostale reprezentance tekmujejo v Ottawi. V kanadski prestolnici se merijo domača reprezentanca, Poljska, Francija, Srbija, Argentina, Italija, Nemčija in Bolgarija. Po turnirjih v Braziliji in Kanadi se bodo reprezentance pomešale in se med seboj srečale na Filipinih in v Bolgariji, tretja turnirja pa bosta julija gostila Japonska in Poljska.

Liga narodov, 1. krog: Sreda, 8. junij, Brasilia:

Slovenija : ZDA 0:3 (-19, -19, -14) Torek, 7. junij:

Bolgarija : Srbija 1:3 (19, -19, -22, -20)

Kitajska : Iran 1:3 (-15, 19, -22, -15) Sreda, 8. junij:

Kanada : Nemčija 0:3 (-19, -20, -28)

22.30 Poljska - Argentina

23.00 Japonska - Nizozemska Četrtek, 9. junij:

1.30 Francija - Italija

2.00 Brazilija - Avstralija

Reprezentanca Slovenije:

Gregor Ropret in Uroš Planinšič (podajalca), Tonček Štern in Mitja Gasparini (korektorja), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja in Matic Videčnik (srednji blokerji), Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar in Črtomir Bošnjak (sprejemalci), Jani Kovačič in Alan Košenina (prosta igralca). Selektor: Mark Lebedew.

Preberite še: