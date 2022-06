Slovenci pripravljeni, da znova prebijejo led elite

Slovensko odbojkarsko reprezentanco v noči na sredo ob 2. uri po slovenskem času v Braziliji čaka prva tekma v elitni ligi narodov. Slovenci se bodo na prvi tekmi pomerili z Američani, po tem, ko so v nedeljo dopotovali v Brazilijo, pa je za njimi tudi že prvi trening. "V pretekli sezoni smo letvico postavili zelo visoko in mislim, da moramo k temu stremeti tudi letos," pred prvo tekmo poudarja slovenski reprezentant Jan Kozamernik.

Slovenski odbojkarji so v nedeljo po dolgotrajnem potovanju vendarle prispeli v Brazilijo, kjer jih že v noči na sredo čaka prva preizkušnja v njihovi drugi sezoni elitne lige narodov. To srečanje bo hkrati tudi debi na slovenski klopi v ligi narodov za slovenskega selektorja Marka Lebedewa. Ta sicer v Braziliji ne bo mogel računati na kapetana Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Klemna Čebulja in Alena Šketa, a Slovenci kljub temu merijo visoko. Po tekmi z ZDA Slovence čakajo srečanja z domačini Brazilci, Avstralci in Kitajci.

"Veliko bo odvisno od hitre regeneracije, na vsaki tekmi pa bomo poskušali dati vse od sebe," je dejal Mitja Gasparini. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Po dolgi in naporni poti smo že opravili prvi trening. Občutki so dobri, zdaj čakamo, da še prvi preizkusimo dvorano, v kateri bomo igrali. Vsi se že veselimo prve tekme. Imamo izkušnje iz tega tekmovanja, vemo, da bo naporno še bolj kot lani, saj bo tokrat še ogromno potovanj. Tekme si bodo sledile ena za drugo in res ne bo lahko. Veliko bo odvisno od hitre regeneracije, na vsaki tekmi pa bomo poskušali dati vse od sebe," je po prvem dnevu v Braziliji dejal povratnik v reprezentanco Mitja Gasparini.

Visoki cilji tudi letos

Slovenci so se kljub časovni razliki že privadili na vzdušje in časovno razliko petih ur v Brasilii, kjer jih do nedelje čaka peklenski ritem tekem. "Potovanje je bilo razmeroma dolgo, vse skupaj je trajalo nekaj čez 20 ur, a mislim, da smo ga kar dobro prestali. Prvi trening je že za nami, dobro smo se prilagodili na nov časovni pas in smo pripravljeni, da v prihodnjih dneh odpremo tekmovanje," je dejal Jan Kozamernik.

Kozamernik je prepričan, da so lahko pred prvo tekmo optimistični. Foto: FIVB

Slovenci se bodo med odbojkarsko elito dokazovali drugič, premierni nastop v elitni ligi narodov so dočakali lani, ko so v Riminiju osvojili četrto mesto. Tokrat bodo prvič tekmovali v formatu, v katerem vse tekme ne bodo odigrane na enem mestu. "Za nas je to že druga sezona v tem tekmovanju, prvič v tem formatu, v katerem je bila že v preteklosti. Čaka nas veliko tekem, naporno bo, a vsi smo sem prišli s polno mero optimizma. Res je, da smo v pretekli sezoni letvico postavili zelo visoko, a mislim, da moramo k temu stremeti tudi letos. Prvi cilj bo uvrstitev na zaključni turnir in obdržati visoko mesto na lestvici FIVB. Mislim, da bo vsaka tekma zelo pomembna," pravi Kozamernik.

Srebrni odbojkarji z zadnjega evropskega prvenstva že odštevajo ure do premiernega obračuna v Braziliji v areni BRB Nilson Nelso, kjer jim bodo nasproti stali ameriški odbojkarji. Američani so v lanski Ligi narodov zasedli sedmo mesto, Slovenci so bili četrti. V njihovi zasedbi sicer ne bo dolgoletnih reprezentantov Matthewa Andersona, Micaha Christensona, Maxwella Holta in Erika Shojija. Se bo pa selektor John Speraw lahko zanesel na izkušena Davida Smitha in Aarona Russla ter še enega sprejemalca Thomasa Jaeschkeja in korektorja Kyla Ensinga, ob tem pa bodo ob šestih novincih v ameriškem dresu še Kyle Dagostino, Josh Tuaniga, Jeff Jendryk in Jake Hanes, ki smo jih že videli igrati v ligi narodov. "Američani so v Brazilijo prišli z nekoliko drugačno postavo, kot smo je od njih vajeni, a prav gotovo bodo zelo zahteven tekmec. Mislim, da bo ta prva tekma dober pokazatelj naše pripravljenosti. Se že veselim, da odpremo to tekmovanje. Upam, da z zmago," je še dejal Kozamernik.

Slovenski odbojkarji se bodo v Brasilii pomerili z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko, na turnirju pa bodo igrali še Japonska, Iran in Nizozemska. Preostale reprezentance bomo v prvem tekmovalnem tednu spremljali v Ottawi, kjer se bodo merile Kanada, Poljska, Francija, Srbija, Argentina, Italija, Nemčija in Bolgarija. Po turnirjih v Braziliji in Kanadi se bodo reprezentance pomešale in se med seboj srečale na Filipinih in v Bolgariji, tretja turnirja pa bosta julija gostili Japonska in Poljska.

