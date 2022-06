Nov uspeh slovenskih odbojkaric na mivki

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije v Klaipedi v Litvi osvojili srebrno odličje. V velikem finalu sta priznali premoč domačinkama Moniki Povilaityte in Eriki Kliokmanaite.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta poskrbeli za nov uspeh. Turnir svetovne serije v Klaipedi sta začeli z zmago. Od domačink Ariane Rudkovskaje in Skalve Krizanauskaite sta bili boljši z 21:16, 20:22 in 15:7. V drugem krogu skupinskega dela tekmovanja sta izgubili obračun s finsko navezo Parkkinen/Prihti (18:21 in 19:21), a je skupni izkupiček Slovenkama zadostoval za preboj v izločilne boje.

V osmini finala sta Kotnikova in Lovšinova prepričljivo, z 21:16 in 21:13, odpravili Nemki Schiederjevo in Schuerholzevo, v četrtfinalu pa sta z 21:9 in 23:21 izločili še Francozinji Descampsovo in Kinno ter se podali v boj za odličja.

Tajda Lovšin Foto: CEV

V polfinalu sta Kotnikova in Lovšinova po treh nizih (17:21, 21:18 in 15:11) premagali še Estonki Hollasovo in Soometsovo. Finalno srečanje pred polnimi tribunami je bilo vseskozi napeto, na koncu pa sta se zmage z 21:19 in 21:18 ter zlatega odličja veselili Litovki Monika Povilaityte in Erika Kliokmanaite.

Tjaša Kotnik Foto: CEV

Slovenki sta turnir zaključili na drugem mestu, po nastopu v Klaipedi pa je vtise strnila Tajda Lovšin: "Turnir sva začeli nekoliko slabše, v skupini nama igra ni stekla. Vendar sva z eno zmago in porazom uspeli priti v izločilne boje, v katerih sva igrali iz tekme v tekmo bolje. V polfinalu sva po mojem mnenju prikazali najboljšo igro na celotnem turnirju. Slednje nama žal ni uspelo prenesti še na finalno tekmo, na kateri sva morali zaradi preveč lastnih napak priznati premoč domači ekipi. Za naju se je sezona šele začela, cilji so visoki, zato je srebrna medalja na turnirju svetovne serije s tako močno konkurenco odlična popotnica za nadaljevanje sezone."

Slovenki sta končali tekmovanje na drugi najvišji stopnički na zmagovalnem odru. Foto: CEV

Kotnikova in Lovšinova bosta naslednjič v svetovni seriji nastopili konec junija na otoku Ios v Grčiji.