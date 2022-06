Slovenski selektor po slabem uvodu ni skrival nezadovoljstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Danes ni bilo niti enega elementa igre, za katerega bi rekli, da smo ga naredili dobro," je po prvi tekmi slovenske odbojkarske reprezentance v elitni ligi narodov poklapano dejal Avstralec na slovenski klopi Mark Lebedew. Slovenski odbojkarji so na uvodni tekmi izgubili proti izbrani vrsti ZDA, tekmeci so bili boljši s 3:0 (19, 19, 14).

Takšnega uvoda v ligo narodov slovenski odbojkarji zagotovo niso pričakovali. Na prvi tekmi v Brasilii so Slovence s 3:0 z igrišča odpihnili Američani, ki so pokazali, da se bodo letos borili za najboljša mesta. Slovence naslednji obračun čaka že v noči na petek, ko se bodo pomerili z gostitelji Brazilci, zato časa za popravke v igri ne bo veliko. Bolj kot iz te tekme lahko Slovenci črpajo iz pripravljalnih obračunov, kjer so proti Srbom in Bolgarom pokazali povsem drugačen obraz kot na prvem obračunu v Brasilii.

Razočaran je prvo uradno tekmo na slovenski klopi končal tudi slovenski selektor Mark Lebedew. "Po takšni tekmi se ne moremo počutiti dobro. Nismo dajali poudarka malenkostim, imeli smo veliko priložnosti za doseganje točk, za to, da ostanemo v točkah, a nismo imeli bloka. Danes ni bilo niti enega elementa igre, za katerega bi rekli, da smo ga naredili dobro. To je bila prva tekma, čaka nas še 11 tekem, a moramo biti veliko boljši, kot smo bili na tem obračunu. Pred naslednjo tekmo z Brazilijo nas čaka še trening, na katerem se bomo zagotovo pogovorili tudi o današnji tekmi. Čakajo nas zahtevne priprave na tekmo z Brazilci," je po koncu srečanja poklapano dejal Avstralec.

"Plusov po takšni tekmi je zelo malo," je po prvi tekmi dejal Pajenk. Foto: Volleyballworld

Pri Slovencih od srebrne zasedbe z lanskega EP manjkajo kapetan Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Dejan Vinčić, Alen Šket in Sašo Štalekar, ki so ekipi zelo manjkali, saj v nobenem od treh nizov niso našli pravega ritma.

"Plusov po takšni tekmi je zelo malo. S tem, ko smo na prvem obračunu izgubili z 0:3, vidimo, kje smo trenutno. Hitro bomo morali popraviti vse elemente v igri, čeprav časa praktično ni, saj bo hitro tu že naslednja tekma in močna Brazilija na njihovem domačem terenu. Ta dan počitka moramo izkoristiti za čim boljše priprave in proti Braziliji potem storiti to, kar bi morali že danes," pa je po koncu dejal Alen Pajenk.

Podobno je po tekmi povedal tudi Jani Kovačič. "Danes je bila ena slabših tekem v zadnjih časih, Američani so bili boljši v res vseh elementih igre. Veliko nam še manjka do stopnje, na katerimi si želimo biti. Še naprej moramo trdo trenirati in na naslednjih tekmah pokazati drugačen obraz," je dejal Kovačič.

Slovence naslednja tekma čaka že v noči na petek, ko bo drugi slovenski nasprotnik Brazilija. "Z dvignjeno glavo moramo iti naprej, pozabiti moramo na to tekmo in čim prej glavo in misli usmeriti proti srečanju z Brazilijo," je še povedal Kovačič.

Preberite še: