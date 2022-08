Vlada za odbojkarsko SP v Sloveniji namenila dodaten milijon evrov

"Vlada Republike Slovenije je Odbojkarski zvezi Slovenije za organizacijo svetovnega prvenstva v odbojki za moške leta 2022 v Sloveniji ob sredstvih, ki so bila zvezi že odobrena v višini 2.000.000 evrov, zagotovila dodatna sredstva v višini 1.000.000 evrov. Ta bodo namenjena plačilu pristojbine za pridobitev organizacijskih pravic za izvedbo prvenstva in bodo zagotovljena iz proračunske postavke 173210 - Trženje in razvoj turizma za leto 2022," sta zapisali ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za izobraževanje, znanost in šport.

Promocija Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov

Kot so dodali, vlada preko Urada Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Slovensko turistično organizacijo priložnost SP izkorišča za lansiranje ambiciozne, večletne promocije edinstvene zgodbe Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov, kar je posledica sistematičnega vlaganja v mlade in športno infrastrukturo, izjemnega ekosistema športnih organizacij, športne in rekreacijske kulture ter na športni razvoj otrok in mladine osredotočene športne politike.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pravijo, da gre pri tem za nadaljevanje uspešne predstavitve teh uspehov na evropski ravni. "Slovenija je kot predsedujoča Svetu Evropske unije pripravila Resolucijo Sveta o evropskem modelu športa, pri čemer si je želela izpostaviti posebno naravo športa, evropske vrednote v športu in skupne značilnosti organiziranega športa v Evropski uniji," so zapisali.

Evropski model športa temelji na vrednotah, kot so solidarnost, odprta tekmovanja, poštena igra, spoštovanje, integriteta ter ključne značilnosti organizacije športa v Evropi glede na njegovo piramidalno strukturo.

SP bo ustvarilo več milijard kontaktov

Ob pobudi za zdravo življenje in športnem kartonu Slofit Republiki Sloveniji in mestu Ljubljana Odbojkarska zveza Slovenije iz tega naslova dodatno zagotavlja številne promocijske aktivnosti, med drugim povezovanje z uradnim logotipom prvenstva ter komuniciranje uradnega naziva "Slovenia host country" in "Ljubljana host city" ter izpostavitev države gostiteljice na uradnem znamčenju dogodka na vseh lokacijah prvenstva ter v vseh komunikacijskih aktivnostih, vezanih na dogodek, vključno s promocijskimi aktivnostmi na finalu na Poljskem.

Foto: Urban Meglič/Sportida

"S tem državna blagovna znamka I feel Slovenija in prestolnica pridobivata prisotnost na oglaševalskih kanalih na tujih trgih, katero zaradi globalne razsežnosti dogodka zagotavlja svetovno prvenstvo v odbojki. Pričakuje se, da bo svetovno prvenstvo prek kontaktov na družbenih omrežjih ter skozi televizijske in druge medijske kanale ustvarilo več milijard kontaktov," so zapisali pri vladi.

Vsaj trije milijoni evrov prihodka

"Na račun namestitev tekmovalcev, spremljevalcev, sodnikov, tehničnega osebja, novinarjev ter navijačev v času prvenstva v Ljubljani oziroma Sloveniji naj bi dogodek ustvaril približno 22.000 nočitev ter porabo tujih gostov v vrednosti približno 15 milijonov evrov. Ocenjujemo, da bo državni proračun ustvaril minimalno 3.000.000 evrov dodatnega prihodka iz naslova pobranega DDV, ki ga sicer ne bi bilo, če SP v odbojki ne bi organizirali v Sloveniji," so še pojasnili in dodali, da je vrednost sodelovanja skozi opredmetene in neopredmetene postavke na račun promocije Slovenije na turističnem in gospodarskem področju približno 10 milijonov evrov, kar pomeni več kot trikratno povrnitev vloženih sredstev.