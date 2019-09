Veliki junak Slovenije: Ko v Stožicah zadoni Zdravljica, se ti naježi koža #foto

"To je tista prava Slovenija, ki bi morala priteči na igrišče na vsaki tekmi. Težko je komentirati ostalo, saj smo bili z mislimi le pri nasprotniku in načrtu, kako ga premagati," je vsebino čarobnega napoja, ki so ga slovenski odbojkarji spili pred tekmo osmine finala EuroVolleyja proti Bolgarom, opisal sobotni junak zmage nad Bolgari, Klemen Čebulj. S 17 točkami je bil najučinkovitejši igralec v slovenski zasedbi.

Slovenci so v osmino finala odšli s popotnico dveh zaporednih porazov v skupinskem delu proti Severni Makedoniji in Rusiji, a v izločilne boje zakorakali v izvedbi, ki so si jo ljubitelji odbojke le želeli. Fantje so dihali kot eno, bombardirali s servisi in s tem povzročili obilico težav najboljšim bolgarskim igralcem, ki so po srečno dobljenem prvem nizu v nadaljevanju izgubili voljo do igranja in brez pravega boja predali orožje pred slovenskimi odbojkarji.

Bolgari niso imele odgovora na začetni udarec razpoloženega Korošca. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Čebulj se ni želel izpostavljati

Osrednji junak zmage nad Bolgari je bil Klemen Čebulj, ki se je na koncu ustavil pri 17 točkah, od teh jih je kar šest dosegel z začetnim udarcem. To je bila njegova daleč najboljša predstava na tem prvenstvu in ko Čebulj igra, kot je igral na nor sobotni večer v Stožicah, Slovenija težko izgublja.

"Ni bil le Klemen, ampak vsi, ki so bili na igrišču v določenem trenutku, so dali svoj maksimum. Zmagala je ekipa," se je z vsemi štirimi otepal naših komplimentov in tako, kot smo pri tej ekipi že navajeni, s prstom pokazal na celotno ekipo.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Bolgarijo (foto: Saša Pahič Szabo / Sportida):

1 / 91 2 / 91 3 / 91 4 / 91 5 / 91 6 / 91 7 / 91 8 / 91 9 / 91 10 / 91 11 / 91 12 / 91 13 / 91 14 / 91 15 / 91 16 / 91 17 / 91 18 / 91 19 / 91 20 / 91 21 / 91 22 / 91 23 / 91 24 / 91 25 / 91 26 / 91 27 / 91 28 / 91 29 / 91 30 / 91 31 / 91 32 / 91 33 / 91 34 / 91 35 / 91 36 / 91 37 / 91 38 / 91 39 / 91 40 / 91 41 / 91 42 / 91 43 / 91 44 / 91 45 / 91 46 / 91 47 / 91 48 / 91 49 / 91 50 / 91 51 / 91 52 / 91 53 / 91 54 / 91 55 / 91 56 / 91 57 / 91 58 / 91 59 / 91 60 / 91 61 / 91 62 / 91 63 / 91 64 / 91 65 / 91 66 / 91 67 / 91 68 / 91 69 / 91 70 / 91 71 / 91 72 / 91 73 / 91 74 / 91 75 / 91 76 / 91 77 / 91 78 / 91 79 / 91 80 / 91 81 / 91 82 / 91 83 / 91 84 / 91 85 / 91 86 / 91 87 / 91 88 / 91 89 / 91 90 / 91 91 / 91

Velika jeza, nato pa serija, po kateri je šlo le še navzgor

Vse pa ni potekalo gladko. Po čudno izgubljenem prvem nizu, ko so domači odbojkarji zapravili prednost 24:21, je bila v slovenskem taboru prisotna tudi jeza. Ta jim ni koristila tudi na začetku drugega niza, nato pa je ravno naš sogovornik začel serijo, ki je prebudila celotno ekipo.

"Po izgubljenem prvem nizu, ki bi ga morali dobiti, smo jezni vstopili tudi v drugi niz, ko tudi ni steklo in nasprotnik je povedel s 5:1. A po moji seriji na servisu je ekipa začela verjet, da ni še prav nič izgubljeno in da lahko preskočimo bolgarsko oviro, četudi zaostajamo en niz," se je dotaknil tudi tistih ne najbolj prijetnih trenutkov na tekmi.

Cvetan Sokolov je imel le 35-odstotni napad. Od 31 žog jih je zaključil le 11. Prejel je kar sedem blokov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Sokolov se je zlomil

Slovenci so velik posel naredili tudi pri zaustavljanju bolgarskega prvega moža in zvezdo svetovnega formata Cvetana Sokolova, ki je na koncu dosegel zanj skromnih 12 točk. Slovenski obrambni zid ga je kar sedemkrat ujel v bloku. "Osebno ga dobro poznam. bil sem njegov soigralec in vem, če dobi dva, tri bloke, se težko pobere, na nek način se zlomi. A mislim, tudi če se ne bi in bi igral svojo igro, je bil naš blok na takem nivoju, da bi prišlo do slovenske zmage v vsakem primeru," je slovenski sistem blok-obramba, na katerem Giulianijeva četa dela in gradi že več kot štiri mesece, pohvalil Korošec.

Čebulj o kužku Slashu ... Takoj , ko se je v Stožice vrnil Slash, je Slovenija spet zmagala. Le naključje? Foto: Vesna Nikolovska Na prvih dveh tekmah skupinskega dela proti Belorusiji in Finski so slovenski odbojkarji lahko računali tudi na spodbudo kužka Slasha, hišnega ljubljenčka pomočnika slovenskega selektorja Alfreda Martilottija in njegove izbranke Danie Spinosi, nato pa mu je delegat pokazal rdečo luč in ni smel več navijati v dvorani. Po nekaj tekmah pavziranja smo ga proti Bolgariji spet opazili na tribunah in kot kaže kodrasti psiček odbojkarjem res prinaša srečo. Bil je na treh tekmah in prav vse so Slovenci dobili. "Če nam on prinaša srečo in če je tisti, zaradi katerega igramo bolje, ga bomo peljali tudi v Francijo na finale. O tem ni dvoma," se je ob vprašanju nasmehnil junak zmage nad Bolgarijo. Sportal Pasji navijač Slovencev se je vrnil v Stožice #foto

Verjame, da lahko padejo tudi Rusi

Ne dvomimo, da bo Dania kužka Slasha v Stožice pripeljala tudi v ponedeljek, ko bo Sloveniji po nekaj dneh ponovno nasproti stala Rusija, a že zdaj je jasno, da bo za skalp te odbojkarske velesila potrebno še kaj več kot ljubki kosmatinec na tribuni. "Če bomo tako servirali kot proti Bolgariji in bomo dobri v bloku, mislim, da lahko padejo tudi Rusi. A popraviti bo treba tudi sprejem, ki pred dnevi ni bil dober, in popraviti napad visokih žog, kjer bo treba biti veliko bolj potrpežljiv, kot smo bili še nekaj dni nazaj," pove Čebulj.

Takoj po zmagi nad Bolgari so se misli že preselile k Rusom. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

To doživlja prvič

Vse, kar bi želel, da se ponovi s prve tekme z Rusi, so polne Stožice. "Navijači so bili do zdaj na vseh tekmah naš sedmi igralec. Tudi proti Bolgariji so nam dali tisto, kar smo rabili v težkih trenutkih. Ko v Stožicah brez spremljave zadoni Zdravljica, je res izjemen občutek in se ti naježi koža. To kot športnik doživljam prvič in upam, da bom še velikokrat," še za konec pove 27-letni slovenski reprezentant.

Koža se bo Čebulju in njegovim soigralcem naježila že v ponedeljek (20.30), ko bo dvoboj za uvrstitev v polfinale proti Rusiji zagotovo razprodan. Prireditelji sporočajo, da si v zelenem ringu ni več možno kupiti karte, na voljo so le še tiste v rdečem, a vprašanje, koliko časa še. V Sloveniji vlada prava odbojkarska evforija.

Preberite še: