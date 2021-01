V času, ko je tekme in treninge odbojkaric Nove KBM Branika motil in prestavljal koronavirus, se v taboru slovenskih podprvakinj ni počivalo, pač pa so v novo leto vstopile z zelo spremenjeno zasedbo. Ekipo sta okrepili dve tujki, zanimivo pa je tudi to, da je v sredo bankirke namesto Radovana Gačića vodil Samo Miklavc.

Zanimivo je, da klub velikih tektonskih premikov, ki so zatresle dvorano Lukna, ni obešal na veliki zvon, natančneje jih ni omenil niti na enem kanalu, kjer o dogajanju v klubu obveščajo javnost in svoje navijače. Izpadlo je, kot da je za omembo prišlekov zmanjkalo časa, pa vendar je prva novoletna tekma bankirk v Grosuplju sama pokazala, da se je ekipa močno spremenila in okrepila.

Kot rečeno, v sredo je prvega trenerja Radovana Gačića zamenjal Samo Miklavc, ki je Štajerke vodil že od leta 2017 in vse do začetka leta 2019, nato pa ga je pred zaključnimi boji zamenjal Bruno Najdič in bankirke popeljal do 16. naslova državnih prvakinj. Uradne potrditve še ni, Gačič se trenutno kot selektor ukvarja z avstrijsko reprezentanco, a govori se, da bo Miklavc tudi v prihodnje vodil slovenske podprvakinje.

Foto: Danijela Džaković:

Poleg trenerske spremembe smo pri Mariborčankah opazili tudi dve novi tujki, črnogorsko sprejemalko Danijelo Džaković in srbsko podajalko Anđelo Veselinović. Črnogorka, ki je nazadnje igrala v Romuniji, je hitro pokazala, da bo velika okrepitev. Že na prvi tekmi proti Grosuplju je dosegla 13 točk in bila prva strelka štajerske zasedbe.

Hud incident Črnogorke, ki je razbesnel odbojkarski svet:

Incident na Filipinih

Črnogorsko reprezentantko je odbojkarska javnost spoznala pred letom in pol, ko je še igrala na Filipinih. 26-letna odbojkarica je po nesporazumu in posledični izgubi točke povsem izgubila razsodnost in soigralko Jewelle Bermillo močno lopnila po glavi. Daci je bilo po hudem incidentu, ki je bil v tem nekonfliktnem športu velik šok prav za vse, takoj žal, in je soigralko, s katero so bile drugače zelo dobre prijateljice, v solzah objemala tudi po tekmi. Bermillova ji je odpustila za udarec, vprašanje pa je, ali je temen madež, ki jo je zaznamoval, ne preganja še danes.

Foto: Anđela Veselinović:

Druga okrepitev prihaja iz Srbije. Veselinovićeva, mlada 21-letna podajalka, se je šest let kalila pri srbski Vizuri, v tej sezoni pa prvič zaigrala na tujem, a po polovici sezone končala misijo v Grčiji in se preselila v Maribor. Tako kot Džakovićeva je tudi Veselinovićeva ob svojem debiju pokazala, da bo dodana vrednost. Odigrala je celotno srečanje in dosegla štiri točke (dva asa, dva bloka).

Vrača se Lorber Fijokova

Omenimo še eno lepo novico. V kader se po težki poškodbi kolena vrača Lorena Lorber Fijok. V Grosuplju je Miklavc še ni aktiviral v pravem pomenu besede, odbojkarica z dinamitom v nogah je zaigrala le na sprejemu, verjamemo pa, da bo Lorber Fijokova kmalu začela bombardirati tudi v napadu. V primerjavi z zadnjo tekmo v novembru v Grosuplju v kadru ni bilo več Maje Košenine, Ele Pintar, Klare Milošič in Akeo Lynzi Ann Kamalani.

