Eden od štirih sprejemalcev, ki jih bo selektor Slovenije Slobodan Kovač peljal v Firence, pozdravlja, da je imel po dolgem času malce manj naporno poletje. Glede na to, da Slovenije po vseh zapletih niso spustili v ligo narodov, se je vodstvo odločilo, da igra Slovenija v evropski ligi s pomlajenim moštvom.

''Vedno pravim, v vsaki slabi stvari je nekaj dobrega. To, da nas niso spustili v ligo narodov, je pomenilo, da smo imeli kar tri mesece počitka. Res smo se lahko dobro spočili. Takoj se je videlo, da smo prišli na zbor nasmejani in z napolnjenimi baterijami. Motivirani, kot že dolgo ne, podobno je še zdaj, ko se priprave počasi končujejo,'' pravi odbojkar iz Slovenske Bistrice.

Pred svetovnim prvenstvom še odbojkarski spektakel v Ljubljani

"Gre za najmočnejši turnir na naših tleh doslej." Foto: Urban Urbanc/Sportida V Areni Stožice bo konec tedna (6. do 8. september) močan mednarodni turnir Ljubljana Volleyball Challenge. V goste k slovenski izbrani vrsti namreč prihajajo tri elitne reprezentance, ZDA, Kanade in Irana, ki so na svetovni lestvici vse uvrščene med prvo deseterico. Američani so drugi, Kanadčani šesti, Iranci osmi.

''Gre za pravi odbojkarski spektakel in še en dokaz, kako zelo cenjena je slovenska reprezentanca v svetovnih odbojkarskih krogih. Gre za najmočnejši turnir na naših tleh doslej in prepričan sem, da bodo imeli ljubitelji športa in odbojke kaj videti. Zares gre za dogodek vreden ogleda,'' meni generalni sekretar OZS Gregor Humerca.