Slovenski selektor priznava, da s formo še ni najbolj zadovoljen, a do začetka SP se bo tudi to spremenilo.

Slovenski selektor priznava, da s formo še ni najbolj zadovoljen, a do začetka SP se bo tudi to spremenilo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska odbojkarska reprezentanca po kratkem obisku Nemčije v Stožicah nadaljuje priprave na septembrsko svetovno prvenstvo. Po besedah selektorja Slobodana Kovača treningi potekajo po načrtu, nekaj težav s poškodbo ima le Dejan Vinčić, ki ni igral na dveh prijateljskih tekmah z Nemčijo v Berlinu, vsi drugi pa so zdravi in zavzeto trenirajo.

Reprezentanca sicer še ni v polni formi, kar sta pokazala tudi obračuna z evropskimi prvaki Nemci, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, a jih na svetovno prvenstvo ni popeljal. Slovenci so v Berlinu prvo tekmo dobili s 3:2, drugo pa izgubili z 2:3, a Kovač meni, da rezultata nista pomembna, zato ne čudi, da iz Nemčije ni prišlo veliko informacij o tekmah.

"Nismo bili dobri pri servisu in sprejemu"

Dejan Vinčić je edini, ki je imel v zadnjem času nekaj težav s poškodbami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Mi smo v prekrasen kompleks v Berlinu odšli na nekaj treningov, z Nemci pa smo se dogovorili za dve tekmi, saj s tekmami najlažje pozabiš na utrujenost. Rezultat na teh dveh tekmah pa ni imel velikega pomena. Obe ekipi sta praktično vsak niz odigrali v drugačnih postavah, z Gianijem sva veliko menjala, tako da rezultata niti ne kažeta realnega stanja. Moram reči, da mi nismo še v najboljši formi, kar pa je povsem normalno. Nismo bili dobri pri servisu in sprejemu, a imamo še dovolj časa, da to popravimo. Drugače pa je vzdušje v ekipi dobro, zavzetost na treningih sicer niha, fantje se pripravljajo že skoraj dva meseca, tako da je tudi to normalno. A zato obstaja selektor, da fante vzpodbudi do dela, čeprav niso najbolj razpoloženi. Zagotovo pa bomo na svetovno prvenstvo odšli dobro pripravljeni, v primeru neuspeha ne bo v tej smeri nobenih alibijev," je dejal selektor Kovač.

Močen test pred začetkom svetovnega prvenstva

Slovenska zveza naslednji teden v Stožicah pripravlja pripravljalni turnir (6. do 8. september), ki bo zadnji pred odhodom v Firence, kjer bodo Slovenci igrali obračune v predtekmovalni skupini svetovnega prvenstva. Tekmeci na turnirju bodo Američani, Kanadčani in Iranci, se pravi reprezentance s širšega svetovnega vrha, zato se ljubiteljem tega športa obeta poslastica.

Reprezentanca Slovenije: podajalca Dejan Vinčić in Gregor Ropret, sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket in Jan Klobučar, srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Uroš Pavlović, korektorja: Mitja Gasparini in Tonček Štern, prosta igralca: Jani Kovačič in Urban Toman.