Kapetan skomignil z rameni: je res še prekmalu za to vprašanje?

Do začetka svetovnega prvenstva v odbojki je le še deset dni. Prvič bomo med najboljšimi ekipami z vsega sveta videli tudi Slovenijo, ki jo še pred odhodom v Italijo čaka močen pripravljalni turnir Stožicah, kjer se bo prihodnji teden merila s Kanado, ZDA in Iranom.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se vneto pripravlja na krstni nastop na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Po košarici v ligi narodov so Slovenci v začetku poletja igrali evropsko ligo, a ne tisti najboljši, ki so po dolgem času dobili malce več počitka.

''Glede na to, da vse poletje nismo igrali, nismo v pravem tekmovalnem ritmu. Tukaj so preostale reprezentance prednost,'' meni kapetan Tine Urnaut, ki si želi pred začetkom spektakla čim več igralnih minut.

Če ne steče začetni udarec ...

Tine Urnaut bo v petek dopolnil okroglih 30 let. Foto: Sportida Dobrodošli sta bili že tekmi proti Nemčiji, kjer pa je bilo v slovenskem taboru še veliko nihanja.

''Videlo se je, kje nam še veliko manjka. Imamo še veliko rezerv, tako v bloku kot obrambi. Če nam ne steče začetni udarec, smo v velikih težavah,'' opozarja. A do začetka je še nekaj dni, Slovenijo pa pred tem čakajo, še tri močne pripravljalne tekme v Stožicah proti Kanadi, ZDA in Iranu.

Ravno te tekme bi znale dati odgovor, ki jih za zdaj kapetan še ne more oz. ne zna ponuditi. ''Težko govorim o tem, o kakšnem stanju smo. Ali smo stoodstotni ali ne. Vsekakor se trudimo vsak dan, da se kar se da približamo najboljši formi. Smo pridni na treningih in tako bo vse do začetka turnirja v Italiji,'' ni znal posredovati realnega stanja odlični sprejemalec, ki bo tako kot v pretekli sezoni tudi v naslednji član močne Modene.

Slovenija je zadnjem velikem tekmovanju – evropskem prvenstvu na Poljskem – zasedla osmo mesto. Izločila jo je kasnejša zmagovalka Rusija. ''Težko je reči, da na Poljskem preteklo leto nismo bili pravi. V četrtfinalu smo izgubili proti reprezentanci, ki je na koncu zmagala. Kako odlična je, je pokazala tudi že v tej sezoni, ko so Rusi brez težav osvojili ligo narodov.''

Slovenskemu kapetanu se trenutno ne sanja, v kakšnem stanju je Slovenija. Ve le, da imajo še veliko za postoriti. Foto: FIVB

Lahko si prvi in tudi šesti v skupini

Na svetovnem prvenstvu čaka Slovenijo čaka dokaj ugodna skupina. Realno bi se morala četa Slobodana Kovača boriti vsaj za drugo mesto, a lahko se zgodi marsikaj.

''Vsaka ekipe ta lahko premaga. A vse bo odvisno od nas. Odvisno je, v kakšni formi bomo. Lahko si prvi kot tudi šesti v skupini. Na svetovnem prvenstvu bo hud boj. Če dodaš osmim najboljšim iz Evrope še Brazilijo, ZDA, Argentino, Kanado in Iran, dobil širok spekter zelo kakovostnih ekip. Treba bo odigrati veliko tekem, zato bodo vsekakor v prednosti ekipe s širšim naborom igralcev.''

Slovenija bi moral pred tedni igrati ligo narodov, a ni dobila povabila FIVB. Foto: Aleš Oblak

O tem ne razmišljajo več, a mogoče bo drugače na SP

Bi lahko Slovenijo v Italiji še dodatno podžgala tudi poteza Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), ki je Sloveniji na tako grd način preprečila nastop v novo ustanovljeni ligi narodov?

''O tistih dogodkih preteklo poletje ne razmišljamo več, mogoče bo na samem svetovnem prvenstvu več časa, da kakšno rečemo tudi na to temo, zdaj pa razmišljamo le delu in naši igri, ki se mora še zelo popraviti, da bomo v Italiji res lahko pokazali, kaj znamo.''

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

18.00 Slovenija - Kanada

21.15 Iran - ZDA Petek, 7. september:

17.00 Kanada - ZDA

20.00 Slovenija - Iran Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija