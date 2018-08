"Vprašajte njega, sam z njim nikoli nisem imel težav"

Klemen Čebulj je zadnje veliko tekmovanje zaradi poškodbe izpustil, zdaj je spet povsem zdrav in motiviran, da gre s Slovenijo do konca.

Klemen Čebulj je zadnje veliko tekmovanje zaradi poškodbe izpustil, zdaj je spet povsem zdrav in motiviran, da gre s Slovenijo do konca. Foto: Aleš Oblak

Slovenske odbojkarje pred odhodom na prvo svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji čaka le še močan turnir v Stožicah, kamor prihajajo velesile, kot so ZDA, Kanada in Iran. "Začeli smo treninge v dvorani, ki bo podobna tisti v Firencah. Počasi smo z mislimi res že v Italiji, a čaka nas še nekaj dela, da bomo odšli na veliko tekmovanje res optimalno pripravljeni," meni Klemen Čebulj, ki bo po petih letih igranja v Italiji v prihodnji klubski sezoni zaigral na Kitajskem.

Eden izmed nosilcev slovenske reprezentance, ki je moral zadnje veliko tekmovanje zaradi poškodbe izpustiti, je zdaj povsem zdrav in pripravljen na boj v Firencah. Tudi na turnirju v Stožicah bo šlo na polno. "Nimamo česa skrivati. Ve se, kje so naše največje kvalitete in kje pomanjkljivosti. Ve se, kje moramo še krpati luknje, kaj moramo še popraviti. Ta turnir bo res dober pokazatelj, kje smo in kam spadamo," dodaja.

Gianiju niso ničesar zamerili

Klemen Čebulj poudarja, da je imel z Andreo Gianijem vedno dober odnos. Foto: Vid Ponikvar Slovenija se je pretekle dni mudila v Nemčiji pri nekdanjem slovenskem selektorju Andrei Gianiju, kjer sta obe reprezentanci odigrali dve prijateljski tekmi. Ob številnih menjavah in bolj kot ne raztrgani igri sta obe ekipi dobili po eno tekmo s 3:2 v nizih. "Ti dve tekmi sta pokazali, da imamo še veliko rezerv, predvsem pa smo videli, kaj treba še popraviti, da bomo že v Stožicah videti veliko bolje," je o tekmah, o katerih ni bilo prav veliko podatkov, povedal Čebulj. Spregovoril je tudi o snidenju z Gianijem, ki je Slovenijo po izjemnem uspehu na EP 2015 (2. mesto) (ne)pričakovano hitro zapustil.

"Z Gianijem sem imel sam vedno dober odnos. Mislim, da je tako tudi s preostalimi fanti. Vsi sprejemamo življenjske odločitve in vsi smo profesionalci. Sami zadeve nismo videli tako kot naši navijači," je dodal odlični sprejemalec. Ob omembi besed Mitje Gasparinija pred meseci, da bo morebiten obračun z Nemci le dodatna motivacija, da mu pokažejo, kdo je boljši, je skomignil z rameni. "Vprašajte njega, kako je s tem, sam, kot sem že rekel, nikoli nisem imel težav z njim ali mu česarkoli zameril. Je pa dejstvo, da smo boljša ekipa od Nemčije, o tem ni dvoma."

Slovenski odbojkarji bodo svetovno prvenstvo 2018 odprli proti Dominikanski republiki. Foto: Aleš Oblak

Pred največjim tekmovanjem za slovenske odbojkarje ni treme

Slovenija bo prvič nastopila na svetovnem prvenstvu, a nervoze pred velikim turnirjem ni. "Ne, o tem ni govora. Mislim, da je tako tudi prav, saj bi bil to v nasprotnem primeru zelo moteč dejavnik in ne bi mogli pokazati tistega, kar smo sposobni," o strahu pred debitantskem nastopu na SP, kjer se bo Slovenija v skupini A merila z gostiteljico Italijo, Argentino, Belgijo, Japonsko in Dominikansko republiko, noče niti slišati.

"Vsaka skupina na svetovnem prvenstvu je težka. Vsi so premagljivi, a vsak te lahko tudi premaga. Nobenega ne bomo podcenjevali, nobenega pa se tudi ne bomo bali. Cilji? Iti do konca, do finala, priti čim dlje, o drugem ne razmišljamo. Vsi se želimo boriti za odličja in doseči nov zgodovinski uspeh za slovensko odbojko," je pogovor sklenil zgovorni 26-letni Korošec.

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

18.00 Slovenija - Kanada

21.15 Iran - ZDA Petek, 7. september:

17.00 Kanada - ZDA

20.00 Slovenija - Iran Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija