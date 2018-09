Ogromno zanimanje za vstopnice, OZS: Storiti nismo mogli ničesar več

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo 12. septembra igrala zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih, na kateri se bodo naši odbojkarji v Firencah pomerili z Dominikansko republiko. Sledili bodo še obračuni z Japonsko, Belgijo, Argentino in Italijo, ki so med slovenskimi navijači vzbudili veliko zanimanja.

Odbojkarska zveza Slovenije je vložila veliko naporov v to, da je za slovenske navijače zagotovila vstopnice za vse tekme skupinskega dela svetovnega prvenstva, tudi za tisto z Belgijo, za katero je bila dvorana že februarja razprodana.

"Organizatorji prvenstva v Italiji so se odločili, da bodo zaradi varnostnih razlogov navijačem ponudili le dnevne vstopnice, in ker Slovenija igra v skupini, v kateri nastopa tudi Italija, so vstopnice za določene tekme takoj pošle. Že nekaj časa ni več mogoče kupiti tedenskih vstopnic, za dneve, ko se bo Slovenija pomerila z Argentino in Italijo, je vstopnic na voljo le še nekaj, medtem ko za tekmo z Belgijo vstopnic ni bilo mogoče dobiti že teden dni po začetku prodaje. Na srečo smo na OZS takoj reagirali in si zagotovili določeno, žal omejeno kvoto," je dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

Vstopnice praktično že pošle

A tudi vstopnice, ki jih je še mogoče kupiti prek Odbojkarske zveze Slovenije in športno-turističnih aranžmajev Kompasa, so praktično že pošle. Zaradi nekoliko neposrečenega termina je izjema le uvodna tekma slovenske reprezentance proti Dominikanski republiki v sredo, 12. septembra.

"Za tekme z Belgijo, Argentino in Italijo so vstopnice nemudoma pošle. Medtem ko za tekmo z Belgijo nismo mogli storiti ničesar več, nam je za obračuna z Argentinci in Italijani uspelo zagotoviti še nekaj dodatnih vstopnic. A kolikor mi je znano, jih je zdaj ostalo še manj kot deset, za Argentino v prvem razredu, za Italijo le še v drugem. Kolikor mi je znano, se veliko navijačev v Italijo odpravlja v lastni režiji, vemo tudi za več organiziranih skupin, tako da fantje lahko računajo na podporo, kar nas zelo veseli," dodaja Humerca.

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

18.00 Slovenija - Kanada

21.15 Iran - ZDA Petek, 7. september:

17.00 Kanada - ZDA

20.00 Slovenija - Iran Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija