Zdaj gre zares: Slovenci zvečer proti Kamerunu, v Stožicah najprej trikratni svetovni prvaki

Dogajanje na 20. svetovnem prvenstvu, ki ga med 26. avgustom in 11. septembrom skupaj gostita Slovenija (Ljubljana) in Poljska (Katovice, Glivice), se bo začelo v Stožicah.

Brazilija in Kuba odpirata SP

Ob 11. uri se bodo v skupini B pomerili trikratni svetovni prvaki (v letih 2002, 2006, 2010) Brazilci in Kubanci. Dogajanje v skupini se bo nadaljevalo ob 14. uri, ko se bosta za zmago udarila Japonska in edini debitant na SP Katar.

Francozi in Nemci začenjajo boje v slovenski skupini

Ob 17.30 se bo prvenstvo začelo tudi v slovenski skupini D. Olimpijski prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi, ki so v najožjem krogu favoritov za odličja, in Nemci. Popoldne bo na sporedu tudi prvi dvoboj v Katovicah, kjer se bodo srečali Američani in Mehičani.

Slovenci bodo uvodno tekmo odigrali ob 20.30 proti Kamerunu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski uvod proti Kamerunu

Ob 20.30 pa bodo na svoj račun prišli tudi navijači slovenske izbrane vrste. Slovenci, za katere je to drugi nastop na svetovnih prvenstvih, bodo prvo zmago na tekmovanju iskali proti na papirju najlažjemu tekmecu v skupini Kamerunu.

Istočasno bo na delu še druga gostiteljica, Poljska, ki lovi tretji zaporedni naslov, zoperstavila se bo Bolgariji.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... A da bi se izognili morebitnim selitvam gostiteljev, bodo Slovenci in Poljaki v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta bi napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Do gostiteljev prijazen sistem tako predvideva, da jih v osmini finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.