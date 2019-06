Ni šlo: visoka Rusa po preobratu končala slovensko pravljico

Odbojka na mivki, SP do 21 let

Rok Možič in Črtomir Bošnjak sta nastope na SP do 21 let končala v četrtfinalu.

Rok Možič in Črtomir Bošnjak sta nastope na SP do 21 let končala v četrtfinalu. Foto: FIVB

Slovenskima odbojkarjema na mivki Roku Možiču in Črtomirju Bošnjaku ni uspel veliki met. V četrtfinalu svetovnega prvenstva do 21 let na Tajskem sta z 1:2 v nizih izgubila proti Rusoma Vasiliju Ivanovu in Sergeju Gorbenku

Slovenska mladeniča sta že z uvrstitvijo med osem najboljših močno izboljšala najboljšo moško uvrstitev na mladinskih svetovnih prvenstvih, a želja in apetiti so bili po suverenih predstavah v skupinskem delu in osmini finala še višji.

Možič in Bošnjak, ki štejeta šele 17 in 18 let, sta se v četrtfinale prebile brez izgubljenega niza, žal pa sta nato naletela na Rusa Ivanova in Gorbenka, ki sta po preobratu in 47 minutah igre končala slovensko pravljico.

Utrinki s četrtfinalega dvoboja med slovensko in rusko dvojico (foto: FIVB):

Člana ekip OK Maribora in Hiše na kolesih sta četrtfinalni dvoboj odprla sanjsko. Prvi niz sta dobila z 21:18, nato pa sta starejša in izkušenejša Rusa, oba sta letnik 1999, prestavila v prestavo višje in naprej izenačila na 1:1 (21:19), nato pa s 15:12 dobila še tretji odločilni niz.

Ruska naveza se bo za finale pomerila z Italijanoma Windischem in de Slivestrejem, v drugem polfinalu pa bosta skušala Mehičana Sarabia in Stephens šokirati favorizirana Brazilca Renata in Rafaela.

