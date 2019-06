Slovenska najstnika pišeta zgodovino

Nadarjena slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Črtomir Bošnjak navdušujeta na Tajskem, kjer je na sporedu svetovno prvenstvo do 21 let. Čeprav sta stara šele 17 in 18 let, sta nanizala štiri zmage, prav vse brez izgubljenega niza, in se uvrstila med najboljših osem. V četrtfinalu jih čaka ruski par Vasilij Ivanov in Sergej Gorbenko, ki sta v osmini finala presenetila favorizirana Nemca Filipa Johna in Rudyja Schneiderja. Obračun za polfinale bo v soboto ob 7. uri po našem času.