Številne reprezentančne odpovedi, Bonitta: Hvaležen 17-erici za resnost in razpoložljivost

Na seznamu so prosti igralki Katja Banko in Anja Mazej, korektorice Naja Boisa, Zala Krašovec, Nika Markovič in Iza Mlakar, srednje blokerke Mirta Velikonja Grbac, Nika Milošič in Saša Planinšec, podajalke Žana Ivana Halužan Sagadin, Sara Najdič in Eva Pogačar ter sprejemalke Selena Leban, Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar in Eva Zatković. Z osemdnevnim zamikom se bo po dogovoru s selektorjem ekipi pridružila še Maša Pucelj.

Iza Mlakar bo po vrnitvi v klubski dres znova oblekla tudi reprezentančnega. Foto: Aleš Oblak

Deseterice ne bo

Italijanski strokovnjak na slovenski klopi se je pred zborom reprezentance spopadal s številnimi odpovedmi. "Iz osebnih razlogov so sodelovanje takoj odpovedale Lana Ščuka, Eva Pavlović Mori in Darja Eržen, medtem ko se je Julija Grubišič Čabo odločila za študij v ZDA. Vse druge so kljub povsem razumljivim šolskim in študijskim obveznostim potrdile svojo udeležbo na pripravah," so bile prve informacije, ki jih je od igralk dobil Bonitta, ki pa je v nadaljevanju vendarle uvidel, da se odpovedi še niso končale.

"S Saro Hutinski sva se dogovorila, da bi se ekipi pridružila proti koncu julija, a je zaradi družinskih razlogov naposled prav tako odpovedala sodelovanje. Zaradi študijskih obveznosti in poškodb na pripravah ne bo tudi Lare Rituper, Urške Cikač, Klare Milošič in Tie Koren," je kadrovski položaj obrazložil Italijan.

"Priprave začenjamo s 17 igralkami, ki sem jim hvaležen za njihovo razpoložljivost in resnost. Prepričan sem, da so dekleta, ki se bodo zbrala v Kranjski Gori, izredno motivirana in se veselijo skupnih aktivnosti," pravi selektor Marco Bonitta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta pa kljub številnim odpovedim ne meče puške v koruzo, prav nasprotno, veseli se dela z odbojkaricami, ki želijo igrati za reprezentanco. "Priprave začenjamo s 17 igralkami, ki sem jim hvaležen za njihovo razpoložljivost in resnost. Prepričan sem, da so dekleta, ki se bodo zbrala v Kranjski Gori, izjemno motivirana in se veselijo skupnih aktivnosti, na katerih se bomo poskušali kar najbolje pripraviti na nastope. Trdo bomo delali vse dni in prepričan sem, da bo reprezentanca častno zastopala Slovenijo," je dejal.

Začetek priprav na Gorenjskem, nadaljevanje na Štajerskem

Reprezentanca bo na Gorenjskem bo trenirala do konca junija, nato pa se bo preselila v Maribor. Med 10. in 15. julijem bo gostovala v Grčiji in tam odigrala štiri pripravljalne tekme. V začetku avgusta bodo odbojkarice odpotovale v slovaško Nitro in tam opravile še dva preizkusa ter nato priprave nadaljevale v Ljubljani. Zadnja pripravljalna obračuna bodo v domovini odigrala 12. in 13. avgusta proti Hrvaški.

Slovenke v tem poletju čakata dve akciji, evropsko prvenstvo v Belgiji in olimpijske kvalifikacije na Poljskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na EP med najboljših 16, v olimpijskih kvalifikacijah si želi vsaj dve zmagi

Žensko izbrano vrsto v letošnjem letu čakata dva izziva, evropsko prvenstvo v Belgiji in olimpijske kvalifikacije na Poljskem.

"Želimo se prebiti med najboljših 16 reprezentanc na evropskem prvenstvu v Belgiji. Nastopili bomo tudi na olimpijskih kvalifikacijah, v katerih si želimo priigrati vsaj dve zmagi. Lansko poletje smo igrali resnično dobro in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo zmagali na vseh šestih tekmah. Na teh temeljih bomo nadaljevali svoje delo in se spoprijeli z izzivom, da kakovost svoje igre še izboljšamo. Imamo mlado ekipo, a trdno verjamem tako vanjo kot tudi v to, da imamo možnosti, da izpolnimo svoje cilje," želje razkriva Bonitta.