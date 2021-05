"Pomemben bo pristop, morajo biti željne dokazovanja"

Gregor Rozman bo na četrtkovi tekmi srebrne lige prvič v vlogi selektorja slovenskih odbojkaric. Te so že uvrščene na zaključni turnir srebrne lige, ki ga bo gostil Maribor. Želja pa je, da se prebijejo vse do zlate lige.

Gregor Rozman bo na četrtkovi tekmi srebrne lige prvič v vlogi selektorja slovenskih odbojkaric. Te so že uvrščene na zaključni turnir srebrne lige, ki ga bo gostil Maribor. Želja pa je, da se prebijejo vse do zlate lige. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Reprezentanco bo na tekmah v Luksemburgu v vlogi selektorja prvič vodil Gregor Rozman, ki je po neuspeli misiji uvrstitve na evropsko prvenstvo na slovenski klopi zamenjal italijanskega strokovnjaka Alessandra Chiappinija.

Čeprav v Luksemburgu ne bo mogel računati na večino nosilk (nekatere so poškodovane, druge so se odpovedale akciji), Rozman vztraja pri zastavljenem cilju – uvrstitvi v zlato ligo. "Pred nami je prvi trening, ki bo v glavnem namenjen regeneraciji in čim boljši pripravi na jutrišnjo tekmo z Avstrijo. S Sebastijanom Mavričem proučujeva igro naših prvih tekmic, nekatere stvari že poznamo, so pa tudi Avstrijke v Luksemburg prispele v nekoliko spremenjeni postavi, tako da bomo šele na sestanku izvedeli, katere igralke bodo nastopile. Na podlagi tega se bomo potem pripravili na tekmo. Ne glede na to, katere odbojkarice bodo stale na drugi strani mreže, se zavedamo, da moramo na igrišče stopiti odločno. Dekleta morajo biti željna dokazovanja, z željo po dobri predstavi, zagotovo je naše močno orožje dober servis, potem pa tudi konstantna in čvrsta igra v bloku in obrambi. Zelo pomemben bo pristop. Pričakujem borbeno, žilavo, energijsko polno Slovenijo. Vsi skupaj si želimo dobrega začetka tega prvega kvalifikacijskega turnirja v srebrni ligi," pred četrtkovim srečanjem s severnimi sosedami razmišlja Rozman.

"Seveda je to velika prednost, da smo imeli pripravljalne tekme z Avstrijo pred približno enim mesecem. Želimo si treh točk. Menim, da nam to lahko uspe," se nadeja Darja Eržen. Foto: Aleš Oblak

Priložnost za uigravanje pred zaključnim turnirjem

Njegove varovanke so na zaključni turnir srebrne lige že uvrščene, saj ga bo gostil Maribor. Med najbolj izkušenimi odbojkaricami v slovenski reprezentanci sta korektorica Darja Eržen in prosta igralka Leja Janežič, ki jima bo na igrišču pripadla pomembna vloga.

"Glede na kratke priprave, ki smo jih imeli, se mi zdi, da se nam je uspelo kar dobro uigrati, pri čemer se vidi medsebojno zaupanje, čeprav smo precej nova ekipa. Seveda je to velika prednost, da smo imeli pripravljalne tekme z Avstrijo pred približno enim mesecem. Želimo si treh točk. Menim, da nam to lahko uspe. Glede na to, da je ekipa zelo mlada, se mi zdi, da bodo te tekme zelo koristile. V primerjavi s preostalimi ekipami na turnirju je naša ekipa precej na novo sestavljena. Pri tem se res lahko uigramo, da bomo pripravljene na zaključni turnir in da bomo kar najbolje izkoristili kakovost te ekipe," je po prihodu v Luksemburg za uradno spletno stran zveze povedala Erženova.

"Na zaključni turnir je Slovenija že uvrščena, tako da nam bodo te tekme zelo koristile, da se čim bolje pripravimo in komaj čakamo, da se začne," pravi Leja Janežič. Foto: CEV

Avstrijke najzahtevnejše nasprotnice

"V vsej zasedbi smo skupaj šele od ponedeljka, tako da smo imeli zelo malo časa za uigravanje. Prvo tekmo bomo odigrale proti Avstrijkam, z njimi smo se že srečale na pripravljalnih tekmah in mislim, da je to najboljša ekipa v skupini in nam bo verjetno povzročala največ težav. Na zaključni turnir je Slovenija že uvrščena, tako da nam bodo te tekme zelo koristile, da se čim bolje pripravimo. Komaj čakamo, da se začne," pa je pred začetkom srebrne lige dejala Janežičeva.