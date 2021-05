Ključne igralke odpovedale nastop, a cilj ostaja visok

Po neuresničenem cilju, da bi se uvrstile na evropsko prvenstvo, je pred slovenskimi odbojkaricami nova reprezentančna akcija – nastop v srebrni evropski ligi, v kateri pa novi selektor Gregor Rozman ne bo mogel računati na najboljše igralke.

"Takoj ko sem nastopil kot selektor reprezentance, sem opravil razgovore z vsemi dekleti, ki so že bile na Chaippinijevem spisku oziroma z igralkami, ki so v stanju pomagati reprezentanci. Nisem se mogel zanesti na igralke, ki so poškodovane – na Mojco Pene, Tino Grudina, Anamarijo Vovk in ostale. Od ostalih sem pričakoval pozitiven odziv, a je glede na spisek jasno in očitno, da z nami žal ni ključnih igralk. Za nastop v tokratni akciji se niso odločile Eva Mori, Sara Najdič, Saša Planinšec, ki so mi svoje razloge pojasnile. Njihova stališča sem sprejel z razumevanjem. Tina Grudina je že kvalifikacije za evropsko prvenstvo igrala poškodovana, Monika Potokar je že pred začetkom letošnjih priprav povedala, da bo reprezentanci lahko pomagala samo v prvem delu, kot je že znano, pa je svojo odsotnost za celotno akcijo naznanila Lana Ščuka. Gre za nosilke igre, ki so zaznamovale zadnja leta ženske reprezentance, zato smo morali poiskati tista dekleta, ki so pripravljena čas in energijo vložiti v nastopanje v srebrni ligi. Se je pa na moj poziv odzvalo trinajst igalk in vse te, ki so prišle oziroma še bodo prišle v Maribor, so odločene, da bomo dosegli lep rezultat v srebrni ligi," je Rozman za uradno spletno stran Odbojkarske zveze povedal o težavah, ki so ga spremljale pri sestavi reprezentance.

Slovenke bodo nastopile v močno pomlajeni zasedbi brez Eve Mori, Sare Najdič, Saše Planinšec ... Foto: CEV

"Za marsikoga je cilj nerealen, a ..."

Močno pomlajeno slovensko ekipo v Luksemburgu v četrtek čaka tekma z Avstrijo, dan pozneje se bodo pomerile z gostiteljicami, po dnevu premora pa za konec v nedeljo še z Izraelom. Drugi cilj – preboj v zlato ligo – kljub povsem spremenjeni zasedbi ostaja na Rozmanovem seznamu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Ne glede na to, da je reprezentanca drugačna, imam cilje postavljene visoko, enako tudi dekleta. Želimo zmagati v srebrni ligi in se uvrstiti v zlato ligo. Vem, da je cilj visok, za marsikoga verjetno nerealen, a menim, da ga lahko izpolnimo. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da nam to uspe. Ne bo lahko, a dekleta in štab se zavedamo vloge, ki nam je bila čez noč zaupana. Potrudili se bomo, da bomo sebe in žensko odbojko predstavili v čim lepši luči. Skušali bomo postaviti nek sistem igre, ki bo prilagojen predispozicijam in zmožnostim igralk. Pomembno je tudi, da se psihološko pripravimo na izzive, ki nas čakajo. Punce imajo željo in voljo za delo in to je v tem trenutku najbolj pomembno," o ciljih razmišlja slovenski selektor.

Do prve tekme z Avstrijo se bo z varovankami posvetil "predvsem povezavi podajalka-napadalka, ob tem bomo postopno gradili ostale stvari in se uigrali.