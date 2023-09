Slovenci pred tekmo ogromnega vložka dobro vedo, od kod pretijo nevarnosti #video

"Ukrajince zelo dobro poznamo. Pričakovati je, da bodo na nas pritiskali s servisi, nas tako skušali oddaljiti od mreže in z bloki zaustaviti naše napade. Morali bomo igrati zelo potrpežljivo in agresivno," pred četrtfinalom evropskega prvenstva proti Ukrajini (16.30) pravi slovenski sprejemalec Klemen Čebulj. Zmagovalec dvoboja si bo priboril polfinalno vstopnico in selitev v Rim.

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je tekma ogromnega vložka. Obračun, pred katerim je osem reprezentanc zmagovit korak oddaljeno od bojev za odličja. Zmagovalec se bo uvrstil v polfinale, za poraženca bo upov na nadaljevanje prvenstva in odličja konec. Slovenci se bodo za nadaljevanje korakanja proti cilju pomerili z znancem zadnjega dobrega leta, Ukrajino, proti kateri so papirnati favoriti.

Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu letošnjega prvenstva stare celine v Varni. Prav tako sta si nasproti stali v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva v Stožicah. Obe srečanji sta se razpletli po podobnem scenariju. Ukrajinci so dobili prvi niz, naslednji trije pa so pripadli Slovencem.

Ti so skupinski del končali s petimi zmagami in zgolj enim izgubljenim nizom – prav proti Ukrajini – v osmini finala pa proti Turkom zaostajali z 0:2 v nizih, a nato pokazali značaj, se vrnili in po preobratu prišli do zmage (3:2) in četrtfinalne vstopnice.

Reprezentanci sta se pomerili že na uvodni tekmi prvenstva, ko so Ukrajinci dobili prvi niz, naslednji trije in zmaga pa so pripadli Slovencem. Foto: CEV

Po neprepričljivem začetku zmagovali, ko je bilo najbolj nujno

Na drugi strani Ukrajina v začetku skupinskega dela ni bila prepričljiva, a po treh porazih je prišla do dveh izjemno pomembnih zmag. Najprej je s 3:2 premagala Finsko, na odločilni bitki predtekmovanja pa s 3:0 Španijo in potrdila vstop v izločilne boje. Odprla jih je z zanesljivo zmago v osmini finala nad Portugalsko s 3:0 (20, 19, 22).

Klemen Čebulj pred četrtfinalom (Video: OZS):

"Potrpežljivo in agresivno"

Slovenci so že pred uvodnim srečanjem na prvenstvu z Ukrajino opozarjali na levoroke nevarnosti tekmeca, predvsem na odličnega izvajalca začetnih udarcev Olega Plotnickega. Sprejemalec na tisti tekmi na koncu ni veliko igral, bil pa nato ob korektorju Vasilu Tupčiju ključni člen zmag.

Odlični levoroki izvajalec začetnih udarcev Oleg Plotnicki na uvodni tekmi proti Slovencem ni veliko igral. Foto: CEV

"Ukrajince že zelo dobro poznamo. Pričakovati je, da bodo na nas pritiskali s servisi, nas tako skušali oddaljiti od mreže in z bloki zaustaviti naše napade. Morali bomo igrati zelo potrpežljivo in agresivno. Lahkih žog ne bomo smeli spuščati na tla. Od prve do zadnje točke bomo morali igrati ekipno in tako, kot znamo," je pred četrtfinalnim srečanjem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal sprejemalec Klemen Čebulj.

Gheorghe Cretu se nadeja potrpežljive igre, s katero so njegovi varovanci obrnili potek srečanja proti Turkom in napredovali v četrtfinale. Foto: CEV

Pri servisih ena od ekip iz svetovnega vrha

Še pred srečanjem z Ukrajinci v skupini je podobno razmišljal selektor Gheorghe Cretu: "Ukrajinci ekipno opravijo veliko dela. Pri servisih so ena ekip, ki sodi v sam svetovni vrh. Že lani smo imeli priložnost videti, kako nevarni so. Morali bomo biti popolnoma osredotočeni in pozorni na detajle v igri ter izkoristiti vsako priložnost za doseganje točk." Romun na slovenski klopi ob tem dodaja še prepotrebno potrpežljivost, ki se je ob zmagi nad Turki izkazala za enega ključnih dejavnikov.

Nik Mujanović pred četrtfinalom (Video: OZS):

Začetek mora biti bolj odločen

"Za obe ekipi je bila tista prva tekma na prvenstvu in v dvorani, ki smo jo tik pred tem šele spoznali. Sedaj teh neznank več ne bo. Tudi sama tekma bo imela popolnoma drugačno težo. V četrtfinalu popravnih izpitov več ni. Ponedeljek nam znova prinaša novo najpomembnejšo tekmo. Na začetku obračuna bomo zagotovo morali biti bolj odločni kot v soboto proti Turkom, bolj potrpežljivi in z vsemi močmi igrati že od prve točke," pa pred srečanjem opozarja podajalec Uroš Planinšič.

Če bodo premagali Ukrajince, sledi selitev iz Varne, kjer so že vse prvenstvo, v Rim. Ta bo v četrtek gostil polfinale, v soboto pa tekmi za odličja. Foto: CEV

Zmagovalec dvoboja bo napredoval med najboljše štiri ekipe, ki se bodo v drugi polovici prihodnjega tedna merile v Rimu. V četrtek bosta na sporedu polfinala, tekmi za odličja pa bosta v soboto. Naslov evropskih prvakov branijo Italijani, srebro pa Slovenci.

