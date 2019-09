Sami so se spravili v neprijeten položaj, nato pokazali znak zrelosti

Praktično celotno tekmo so imeli slovenski odbojkarji pod nadzorom dogodke v Stožicah. Že v prvem nizu so bili proti Bolgarom v prednosti, a se je na koncu pripetil padec. Po vodstvu s 24:21 je manjkala le pika na i, ki je ni bilo.

Šokirani so bili tako odbojkarji kakor tudi navijači, ki so spet pripravili izjemno vzdušje. "Potolklo nas je, ker smo naredili napake. Prvi set bi lahko že dobili. Že takrat smo narekovali tempo. V ospredju smo bili. Napake so nas potolkle, kar se je videlo na začetku drugega niza," je dogodke ob koncu prve igre opisal Alen Pajenk.

"Pokazali smo karakter. Srečen sem zaradi tega, ker sicer ostanemo dol."

Tudi začetek drugega niza ni kazal na dobre čase, potem ko je Slovenija zaostajala z 2:6. Nato se je zgodil konkreten zasuk in na igrišču smo lahko spremljali le še slovenske odbojkarje, ki so razveseljevali selektorja Alberta Giulianija.

Izpostavil je izjemen dan Klemna Čebulja. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

"Po prvem setu smo s svojimi napakami slabo zaključili. Rekli smo si, da smo boljši od njih. Navijači so res začeli spodbujati. Dali so nam vedeti, da so z nami. Da nas bodo spodbujali, ko nam ne bo šlo. To se je zgodilo. Nato odlični servisi Čebulja. Dvignilo nas je. Dali smo pet prestav višje. Steklo nam je. Pokazali smo karakter. Srečen sem zaradi tega, ker sicer ostanemo dol. Zdaj smo dozoreli," je bil Pajenk vidno vesel.

Z odličnim servisom Klemna Čebulja, ki se je lahko pohvalil s kar šestimi asi, in dobrim blokom je bilo lažje. Rezultati 25:17, 25:16 in 25:17 povedo, da so bili od drugega seta naprej gospodarji Stožic le domači.

"Žoga je okrogla, lahko se zgodi marsikaj"

"Igra Bolgarije temelji na Cvetanu Sokolovu. Če mu gre, zmagujejo. Osredotočili smo se nanj. Ključen je bil naš dober servis in nato še blok," je povedal recept za zmago.

Veselje slovenskih odbojkarjev po uvrstitvi v četrtfinale, kjer jih v ponedeljek čakajo Rusi. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Slovenija si je priborila vstopnico za ponedeljkov četrtfinale, v katerem bo spet nasproti stala izjemno močna Rusija, ki je našo reprezentanco v zadnjem krogu skupinskega dela premagala s 3:0.

"Šli bomo na naš močan servis, da jih oddaljimo od mreže. Nato moramo biti mirni na bloku in s protinapadi prihajati do točk. Upamo na vsaj podobno igro kot proti Bolgariji. Rusi so takšni, kot smo bili mi v soboto. Močan servis in nato blok. Mislim, da se bomo tekme lotili z istim pristopom. Žoga je okrogla. Lahko se zgodi marsikaj. Ponedeljek bo povedal," izpostavlja Pajenk, ki je s slovensko reprezentanco leta 2015 osvojil srebrno medaljo.