Predsednik OZS: Nikogar se ne bojimo, drugi se lahko bojijo nas #video

"Ne vem, po svoje sem poseben. Zame je vsaka tekma slovenske reprezentance poseben čustven dogodek in živim s tem. Živim z dekleti, živim s fanti in poskušam prenesti ta svoja čustva na vse, na štab, na igralce. Upam, da vsaj del tega tudi čutijo," je velik uspeh slovenskih odbojkarjev pospremil tudi predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, ki po zmagi nad Kubo in uvrstitvijo v ligo narodov ni skrival čustev.

Skoraj vsi, ki so kakorkoli vpeti v slovensko odbojko, ne morejo pozabiti, da si je izbrana vrsta uvrstitev med svetovno elito priigrala že leta 2017, z zmago v drugi kakovostni skupini takratne svetovne lige. Ko so se Slovenci že veselili nastopov med najboljšimi reprezentancami sveta, se je Mednarodna odbojkarska zveza odločila, da bo tekmovanje ukinila in namesto njega ustanovila komercialno ligo narodov, v katero pa Slovenija ni bila povabljena.

"Zmaga pomeni, da je slovenska odbojka res v svetovnem vrhu. Torej tam, kamor sodimo in od koder so nas na nek način izganjali in poskušali izgnati oziroma pregnati. Ampak zdaj, še enkrat in, če bo potrebno, še ne vem kolikokrat bomo dokazali, da lahko, čeprav nas je Slovencev le dva milijona, igramo najboljšo odbojko na svetu. In jo igramo," pojasnjuje Ropret.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Kubo (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Predsednik slovenske krovne odbojkarske organizacije se ne boji, da bi šli Slovenci po poti Portugalcev, ki so v pokalu FIVB Challenger slavili lani, nato pa mesto v ligi narodov zaradi slabih rezultatov takoj izgubili: "Nikogar se ne bojimo. S temi fanti, s to ekipo, s tem pristopom in s temi čustvi, ki jih fantje nosijo v sebi, se ne bojimo nikogar. Niti se nam ni treba bati, saj smo enostavno, vsaj v mojih očeh, toliko kakovostni, da se lahko kdo kvečjemu boji nas."

Veliko slavje po uvrstitvi v ligo narodov:

"Če je kdo vrhunsko pripravljen na to evropsko prvenstvo, smo to Slovenci"

Na Odbojkarski zvezi Slovenije so ves čas poudarjali, da FIVB Challenger Cup ne bo imel le rezultatskega pomena. Organizacija tega tekmovanja je bila namreč za OZS tudi dober test za evropsko prvenstvo, ki bo pri nas, tako skupinski del tekmovanja kot izločilni boji, vključno s polfinalom, med 12. in 26. septembrom.

Slovenski odbojkarji so se po zmagi nad Kubo uvrstili med odbojkarsko elito. Foto: Aleš Oblak

"Ugotovitve so takšne, kakršne smo jih že pred mesecem imeli v svoji glavi. Če je kdo vrhunsko pripravljen na to evropsko prvenstvo, smo to Slovenci. In to smo na vseh naših koordinacijskih sestankih nesporno ugotavljali. Če je kdo stoodstotno pripravljen, da se evropsko prvenstvo začne jutri, smo to mi. Ne bom rekel za druge, glede na potencial verjetno zmorejo, ampak mi lahko in mi bomo to organizirali na taki ravni, da bodo vsi lahko le gledali."

