Pokeršnik in Bošnjak tretja v Luevnu

Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki so se izkazali na turnirjih svetovne serije v Belgiji in Ruandi. Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak sta v Luevnu osvojila tretje mesto, Tjaša Kotnik in Nina Lovšin pa sta bili v Rubavuju peti, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenski odbojkarji na mivki imajo za seboj uspešen teden nastopov na turnirjih serij 2 Star v Ruandi in 1 Star v Belgiji. Najvišje sta posegla Pokeršnik in Bošnjak, ki sta se v Luevnu prebila vse do polfinala, nato pa v boju za odličja s 17:21 in 17:21 najprej klonila proti domačinoma Driesu Koekelkorenu in Tom van Walleju, v malem finalu pa sta slovenska predstavnika z 2:1 (21:10, 17:21, 15:11) slavila nad Francozoma Timotheejem Platrejem in Liamom Pattejem ter se veselila svojega prvega odličja na turnirjih svetovne serije.

Kotnikova in Lovšinova sta turnir serije 2 Star v Rubavuju končali na petem mestu in dosegli enega svojih največjih uspehov. Dekleti sta dobro igrali že v skupinskem delu tekmovanja in zmagali tudi v osmini finala, za napredovanje med najboljše štiri dvojice pa je bil zanju usoden poraz s 13:21 in 19:21 proti Američankama Sari Hughes in Emily Day.

Tjaša Kotnik in Nina Lovšin sta bili v Rubavuju peti. Foto: FIVB

Drugi slovenski predstavnici na turnirju v Ruandi, Klara Kregar in Tjaša Jančar, sta se iz skupinskega dela prav tako prebili v izločilne boje, nato pa morali v osmini finala priznati premoč Američankama Emily Stockman in Traci Callagan, ki sta se veselili zmage z 21:16 in 21:15.

Na devetem mestu sta tekmovanje končala tudi Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki sta se izkazala z dobrimi nastopi v skupinskem delu turnirja, enega redkih na afriških tleh, nato pa sta v boju za preboj med najboljših osem parov tudi z nekaj smole, z 1:2, (21:13, 17:21, 10:15), izgubila z Rusoma Danilom Kuvičkom in Antonom Kislicinom.

Pred najboljšimi slovenskimi odbojkarji in odbojkaricami na mivki je zdaj nastop na državnem prvenstvu 23. in 24. julija v Kranju, nato pa se bodo slovenskim navijačem predstavili še na turnirju svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana by I feel Slovenija, ki se bo od 29. julija do 1. avgusta odvijal v Ljubljani, v Športnem parku Ludus in na Pogačarjevem trgu v središču mesta.

Preberite še: