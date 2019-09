Pod lupo strokovnjaka: Izpostavil slabost Rusije. Upa, da bo tako.

"Želel bi si, da bi menil drugače, a Rusi so tudi na drugi tekmi proti Sloveniji veliki favoriti," je pred nocojšnjim obračunom za polfinale na domačem EP odkrito dejal nekdanji slovenski reprezentant Matevž Kamnik, ki je po sezoni aktivnega igranja spet presedlal v trenerske vode. Trenutno je glavni trener švicarske odbojkarske šole, ob tem pa tudi pomočnik pri švicarski ekipi Amriswil, s katero je v pretekli sezoni kot igralec osvojil naslov švicarskega podprvaka, v pokalu CEV pa so s soigralci končali na visokem petem mestu.

Čeprav je v Švici trenutno zelo zaposlen - pravi, da dela od jutra do večera -, vseeno najde nekaj predaha za ogled slovenskih tekem na evropskem prvenstvu. "Ves čas spremljam rezultate naših fantov. In sploh za zadnjo zmago nad Bolgari bi jim rad čestital, saj jim je v pravem trenutku uspelo preobrniti potek tekme in popolnoma zaustaviti glavnega igralca Bolgarije Cvetana Sokolova," se je z nekaj besedami Matevž Kamnik vrnil k odlični predstavi v osmini finala, v kateri so si slovenski odbojkarji priborili nov obračun z ruskimi zvezdniki.

Nimajo veliko slabosti

Matevž Kamnik je po eni sezoni profesionalnega igranja spet presedlal med trenerje. Foto: Lindaren Volley Amriswil Slovenija in Rusija sta se udarili že v skupinskem delu, ob slabem sprejemu slovenske izbrane vrste in slabšem napadu pa so Rusi na koncu zmagali z gladkih 3:0 v nizih.

"Glede ponovnega obračuna z Rusijo bom rekel le to, da so gostje vsekakor spet favoriti za zmago. Resnično upam, da nas bodo igralci vsaj malo podcenjevali, zaradi prve tekme iz skupinskega dela, saj so to lastnost Rusi že večkrat pokazali v preteklosti. Po drugi strani pa imajo zdaj tudi tukaj finsko varovalko. Mislim, da nas Tuomas Sammelvuo nikoli ne bo podcenjeval, saj se je že na prvi tekmi videlo, kakšen pritisk čuti. Zdaj, ko gre za izločilne boje, bo ta zanj še veliko večji," je delovanje ruskega stroja na finske možgane komentiral 31-letni Mariborčan in dodal: "Tako bi si mogoče v začetkih nizov lahko nabrali majhno prednost, ki bi zadoščala v končnici nizov. Če bomo z njimi izenačeni v končnicah, bo težko."

Močen servis in glasen sedmi igralec

Kot smo že zapisali, slovenski odbojkarji Rusov še nikoli niso premagali. Prvič so njihovo moč občutili že na krstnem evropskem prvenstvu leta 2001, dvakrat pa tudi na zadnjem tekmovanju stare celine na Poljskem, kjer so bili podobno kot zdaj v Ljubljani v isti skupini. Rusi so bili pred dvema letoma obakrat boljši, kaj bo treba storiti, da se scenarij ne ponovi?

Kamnik je prepričan, da lahko slovenske igralce proti Rusiji prek svojih zmožnosti ponesejo tudi navijači. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Naše glavno orožje proti Rusom je vsekakor močen servis, saj jih lahko le z njim odmaknemo od mreže in tako omogočimo našim odličnim blokerjem, da pokažejo vrhunskost v tem elementu. Pred tem pa bo zanje in igralce še pomembnejše domače občinstvo, ki jih na takšnih tekmah lahko res dvigne in ponese. Sam želim fantom odličen začetni udarec in izjemno glasnega sedmega igralca," je pogovor sklenil Kamnik. O glasni podpori s tribun ne gre dvomiti, v Stožicah se bo zvečer gnetlo več kot 11 tisoč navijačev.

Četrtfinalni obračun med Slovenijo in Rusijo se bo začel ob 20.30.

Statistična primerjava Slovenije in Rusije na tem EuroVolleyju:

Najboljši po točkah: 1. Dmitrij Volkov 77 točk (4,81 na niz)

2. Tine Urnaut 74 (3,89)

3. Klemen Čebulj 55 (3,24)

4. Alen Pajenk 55 (2,62)

5. Victor Poletajev 48 točk (4,8)

6. Egor Kljuka 41 (2,41)

Najboljši blokerji: 1. Ivan Jakovlev 12 blokov (0,86 na niz)

2. Alen Pajenk 12 (0,57)

3. Dmitrij Muserskij 9 (1 na niz)

4. Artem Volvič 9 (0,6)

5. Dmitrij Volkov 9 (0,56)

6. Tine Urnaut 8 (0,42)

7. Jan Kozamernik 7 (0,41)

Najboljši serverji: 1. Dmitrij Volkov 13 (0,81 na niz)

2. Klemen Čebulj 10 (0,59)

3. Victor Poletajev 8 (0,8)

4. Jan Kozamernik 8 (0,47)

5. Ivan Jakovljev 7 (0,5)

6. Alen Pajenk 5 (0,24)

Najboljši sprejemalci: 1. Jani Kovačič 38,94-odstotek idealnega sprejema

2. Tine Urnaut 35,65 Ruskih odbojkarjev ni na seznamu, ne zato, ker bili slabi, pač pa zato, ker je selektor toliko rotiral.

Najboljši podajalci: 1. Igor Kobzar 59,42-odstotna učinkovitost

2. Aleksander Butko 48,61

3. Dejan Vinčić 48,37

4. Gregor Ropret 28,21

