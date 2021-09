Rusi prvi četrtfinalisti, Slovenci v ponedeljek

Na evropskem prvenstvu so se začeli boji osmine finala. Za uvod so Rusi ugnali Ukrajino.

Na evropskem prvenstvu v odbojki za moške se začenjajo izločilni boji. Osmino finala sta v Gdansku odprli Rusija in Ukrajina, slavili pa so olimpijski podprvaki. Ob 20.30 se bosta za četrtfinale pomerili še gostiteljica Poljska in Finska. Slovenci, ki so v skupinskem delu s tremi zmagami in dvema porazoma končali na drugem mestu, bodo po štirih tekmovalnih dneh počitka na delu šele v ponedeljek, ko jim bodo nasproti stali Hrvati.

Po prostem petku, ki je bil na evropskem prvenstvu namenjen selitvam reprezentanc na prizorišči osmine finala - izjema je slovenska skupina, ki je ostala v Ostravi -, se prvenstvo stare celine nadaljuje danes.

Rusi napredovali, neporaženi Poljaki proti Fincem

Gostitelji Poljaki, ki so v rednem delu opravili z vsemi tekmeci, bodo četrtfinale lovili proti Fincem. Foto: CEV Prvi sta se za četrtfinale v Gdansku udarili olimpijska podprvakinja Rusija, ki na EP ni pripotovala v najmočnejši postavi, in Ukrajina, ki je v svoji skupini zasedla tretje mesto. Po izgubljenem uvodnem nizu so Rusi nato zagospodarili na igrišču in upravičili vlogo favorita, ter se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

Zvečer bodo aktualni svetovni prvaki Poljaki, ki so skupinski del končali neporaženi, četrtfinale iskali proti Fincem.

Pestra sobota s štirimi srečanji

Najbolj pestro bo v soboto, ko bomo dobili štiri četrtfinaliste. Najprej bodo prvi reprezentanci slovenske skupine Italiji nasproti stali Latvijci, nato se bodo zmagovalci skupine C Nizozemci pomerili s Portugalsko, sledil bo dvoboj Nemčije in Bolgarije, za konec dneva pa bodo na delu še branilci evropskega zlata Srbi in Turki.

Slovenci za četrtfinale s sosedi

Slovenski pogled je usmerjen proti ponedeljku, ko bo četa Alberta Giulianija po kar štirih dneh brez tekme ob 16. uri vlogo favorita potrjevala proti južni sosedi Hrvaški. Slovenci in Hrvati so se srečali že v pripravljalnem obdobju, dvakrat so zmagali naši odbojkarji, enkrat sta se moštvi razšli z neodločenim rezultatom.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek ob 16. uri vlogo favorita potrjevala proti Hrvaški. Foto: CEV

Osmino finala bosta v ponedeljek zvečer končali aktualna olimpijska prvakinja Francija in gostiteljica Češka.

V primeru napredovanja v četrtfinale in pričakovane francoske zmage nad Češko bodo Slovencem v četrtfinalu, prav tako v Ostravi, nasproti stali Francozi. V primeru napredovanja v polfinale bi se Slovenci merili s Poljsko, Finsko, Rusijo ali Ukrajino.