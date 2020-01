Konec ugibanj: danes bomo videli, kako dobro so pripravljeni Slovenci

Slovenci so proti Belgijcem dobili zadnje tri medsebojne obračune, boljši so bili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018, nato pa dvakrat še na samem svetovnem prvenstvu. Belgijci so se vselej dobro upirali, pokazali so, da so kakovostna reprezentanca, ki lahko preseneti. V slovenskem taboru se zavedajo, da bo tekma izredno pomembna.

Slovenci so se v kratkem pripravljalnem obdobju trikrat pomerili z Nizozemci. Po prvem porazu so v nadaljevanju dvakrat zmagali, a nihče v slovenskem taboru ne ve, kako dobro so pripravljeni. Vse, kar je jasno, je, da niso v optimalni formi, a to najbrž velja prav za vseh osem udeleženk turnirja v Berlinu. V zadnjih dneh je imel nekaj težav z zdravjem kapetan Tine Urnaut, ki pa naj bi bil zdaj povsem pripravljen.

Se bo Slovencem uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Tokio 2020? Da. 69,06% +

Ne. 30,94% +

Kovačič opozarja: Belgijci imajo kakovost

Jani Kovačič poudarja, da ne bo lahko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Tekma z Belgijci je zelo pomembna za ta turnir, ker je to prva tekma, ki pa hkrati verjetno že odloča o tem, kdo bo napredoval v polfinale. Dobro moramo odpreti turnir in premagati Belgijce. Zavedati se moramo, da moramo odigrati stoodstotno, nikogar podcenjevati, pa čeprav se morda zdi, da je naša skupina lažja. Belgijci imajo kakovost, njihovi igralci igrajo v tujini in treba se bo maksimalno pripraviti nanje in tekmo dobiti," je pred tekmo dejal libero slovenske reprezentance Jani Kovačič.

Danes bodo svoje znanje kazali tudi Srbi, ki so v nemško prestolnico pripeljali tudi korektorja ACH Volleyja, Božidarja Vućićevića. Evropske prvake čaka težko delo, saj jim nasproti stojijo Francozi, ki pa so zaradi poškodb in nesoglasij v ekipi močno oslabljeni. Zvečer nas čaka še dvoboj med Nemčijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, in Češko.

Kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, 1. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Preberite še: