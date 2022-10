Zdaj gre zares: Ekipe spremenjene, favoriti pa isti

V sredo se bo začelo novo odbojkarsko prvenstvo. Ekipe so spet doživele kar precej sprememb, a favoriti so ostali isti. Pri moških sta to ACH Volley in Calcit Volley, pri ženskah pa Calcit Volley in Nova KBM Branik, se pravi ekipe, ki v svoje ekipe tudi z naskokom največ vlagajo.

Igralci ACH Volleyja so predlani po dolgi seriji izgubili naslov prvakov, ko jih je ugnal Merkur Maribor, a so ga že lani vrnili, v finalu so ugnali Calcit Volley. Strokovnjaki tudi tokrat pričakujejo isti finale in tudi istega zmagovalca.

Ljubljančani, ki bodo lovili 19. naslov in jih bo letos pri tem vodil Radovan Gačič, so zadržali okostje ekipe. Zagotovo bodo pogrešali Jana Pokeršnika in Jureta Okrogliča, a vse druge pomembne igralce so zadržali, ekipi pa dodali nekaj mladih slovenskih upov na čelu s Črtomirjem Bošnjakom. Poleg njih sta jih okrepila tudi reprezentančni bloker Danijel Koncilja in pa hrvaški reprezentančni sprejemalec Filip Šestan.

Kamničani v novo sezono vstopajo močno spremenjeni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Igralce, ki so odšli, nadomestili predvsem z igralci tekmecev

Glavna tekmeca oranžnih zmajev sta bila v prejšnji sezoni Calcit in pa Merkur Maribor, prve so premagali v finalu prvenstva, druge pa v finalu pokala. Obe ekipi sta letos močno spremenjeni. Kamničani, ki imajo glede sestave moštva edini upanje, da bi lahko izmaknili naslov Ljubljančanom, so v ekipi zadržali le reprezentanta Jana Klobučarja in Nika Mujanovića, igralce, ki so odšli, med njimi je zagotovo najbolj slaven Mitja Gasparini, pa nadomestili predvsem z igralci tekmecev.

Tako so v Kamnik, kjer bo kot trener še naprej deloval Mitja Pleško, iz Maribora prestopili podajalec Uroš Planinšič, libero Alan Košenina in bloker Uroš Pavlović, iz Salonita je prišel Luka Lazar, iz ACH Okroglič, iz Panvite Pomgrada pa Dino Vinkovič. Tem so dodali tudi tujce, kanadskega korektorja Hamisha Hazeldena, Kubanca Luisa Soso, kolumbijskega blokerja Daniela Aponzo in srbskega organizatorja igre Miloša Arsenoskega. Če se bodo tujci izkazali kot prave okrepitve, bo to zagotovo ekipa, ki je lahko tudi boljša od ACH Volleyja.

Tudi ekipa Matije Pleška je precej spremenjena. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani po dveh letih boja za vrh tokrat ne bodo v vlogi ekipe, ki bi lahko presenetila najbogatejša slovenska kluba. Poleg številnih slovenskih igralcev jih je zapustil tudi dokazani libijski korektor Ahmed Ihbajri, tako da realno gledano z novinci Connorjem McConnellom iz Panvite, Gregorjem Pernušem ter Nemanjo Peruničićem iz ACH, Miho Finkom iz Fužinarja in Filipom Levo iz Šoštanja lahko računajo največ na boj za tretje mesto.

A tudi tu naj bi imel prednost Salonit Anhovo, ki je v svoje vrste pripeljal srbskega sprejemalca Marka Maksimovića, črnogorskega reprezentančnega sprejemalca Slobodana Bojića, blokerja Erika Kodriča ter Danca Joachima Hesselholta in podajalca Janija Godniča, ki je prestopil iz Triglava.

Slednji je povsem pomladil ekipo. Z aktivnim igranjem odbojke je končal kapetan Janko Bregant, odšel je tudi Andrej Štembergar Zupan, kapetanski trak je prevzel Miha Mali. Iz Maribora je prestopil podajalec Adi Adžović, iz Šoštanja član mladih reprezentančnih selekcij Bor Jese Rotar, v klub je prišel tudi črnogorski reprezentant Đorđe Jovović.

Panvita Pomgrad je izgubila McConnella, ki je odšel v Maribor, in Vinkoviča, zamenjavo za njiju so poiskali v Brčkem, od koder sta prišla Nenad Šormaz in Marko Milovanović.

Črnuče, razvojna ekipa ACH Volleyja, in Fužinar Sij Metal, katerega največja okrepitev je Miha Bregar iz Calcita, bosta še naprej stavita na domače fante, težko pa se bosta izognila boju za obstanek.

Naslov v ženski konkurenci branijo Kamničanke, ki so ostale brez nekaterih odličnih igralk, poskušale jih bodo nadomestiti z nekaterimi novimi okrepitvami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kamničanke in Mariborčanke znova glavne favoritinje za naslov

Pri moških je od leta 2005 ACH Volley naslov izgubil le enkrat - s petimi je še vedno druga najuspešnejša ekipa v zgodovini slovenskega prvenstva Salonit Anhovo, pri ženskah pa vse od leta 2008, ko so bile prvakinje novogoriške odbojkarice, kraljujeta ekipi Calcita Volleyja in Nove KBM Branika, ki se menjata na vrhu. Zadnji dve leti so bile prve Kamničanke, ki so po napovedih tudi letos prve favoritke, za vrat pa naj bi jim spet dihale predvsem Mariborčanke.

Calcit je sicer izgubil nekaj odličnih igralk, a jih poskušal nadomestil. Kariero je končala Olivera Kostić, klub so poleg Kostićeve zapustile še Mija Šiftar, Katja Mihevc, Lea Janežič, Anja Zorman in Zala Špoljarič. A ekipa posebej slabša od lanske ne bo, saj so odlične igralke tudi novinke, mlada reprezentantka Maša Pucelj, nekdanja reprezentančna blokerka Sara Hutinski, libero Katja Banko in srbska podajalka Mila Đorđević.

Pričakovati gre, da bodo Mariborčanke ob Kamničankah glavne kandidatke za naslov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nova KBM Branik ima na začetku sezone tradicionalno težave s poškodbami in poznim prihodom reprezentantk na priprave, tako da naj bi bi bila v uvodnem delu prvenstva spet ranljiva. Toda kot pravijo strokovnjaki, bo ekipa na koncu spet v najboljši formi in nevarna tudi Kamničankam. Mariborčanke so zadržale jedro ekipe, izgubile le blokerki Mirto Velikonjo Grbac ter Brino Bračko, ki ju bodo nadomestile mlade in nadarjene igralke, ki so prišle iz drugih slovenskih klubov in njihovih mladinskih selekcij.

Na mlade stavijo tudi pri drugih klubih, pri katerih je bilo prav tako precej sprememb, a kot pravijo pri vseh, so ekipe izenačene, tako da je treba na napovedi še nekaj časa počakati.