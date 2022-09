Spremenjen format boja za lovoriko

Z Odbojkarske zveze Slovenije so sporočili, da so spremenili format tekmovanja za Pokal Slovenije. Namesto zaključnega turnirja štirih najboljših ekip v ženski in moški konkurenci bo v letošnji sezoni le veliki finale, in sicer 11. marca. Naslov pokalnih prvakinj bodo branile odbojkarice Calcit Volleyja, v moški konkurenci pa odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana.

V letošnji sezoni se bo v pokalnem tekmovanju med seboj merilo 47 ženskih in 35 moških ekip. Dekleta bodo z nastopi začela 28. septembra, z 2. krogom, v katerem bo igralo 22 ekip, 3. in 4. krog bosta 5. in 12. oktobra, nato pa se bodo v boj za najvišja mesta vključile še ekipe, ki bodo nastopale v najkakovostnejši slovenski odbojkarski ligi in ki sodijo v ožji krog favoritov za končno zmago.

Obračune osmine finala s Calcit Volleyjem, Novo KBM Branik, SIP Šempetrom, GEN-I Volleyjem, Ankaranom, Formisom, ATK Grosupljim in OD Krimom bo moč spremljati 16. novembra, prve četrtfinalne tekme bodo 30. novembra, povratne 7. decembra. V letošnji sezoni bomo prvič do zdaj spremljali tudi polfinale, ki se ne bo odvijal v sklopu zaključnega turnirja najboljše četverice, ampak bo potekal ločeno, z dvema odigranima tekmama (doma in v gosteh), 8. in 15. februarja.

Pokalna zmagovalca bosta okronana 11. marca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliki finale, na katerem se bosta za lovoriko med seboj pomerili najboljši dve ekipi, bo 11. marca, organizatorja bo Odbojkarska zveza Slovenije iskala z javnim razpisom. Pri moških bo finale prav tako potekal 11. marca, torej skupaj z ženskim finalom.

V sezoni 2022/23 se bo tekmovanje za moške začelo 5. oktobra, s 3. krogom, v katerem bo nastopilo 22 ekip, v 4. krogu bomo že spremljali prve predstave 1. B-ligašev, najboljše slovenske ekipe, ki bodo igrale v odbojkarski ligi 1. A, ACH Volley Ljubljana, Merkur Maribor, Calcit Volley, Panvita Pomgrad, Salonit Anhovo, Črnuče, Hiša na kolesih Triglav in Fužinar Sij Metal Ravne, pa se bodo v tekmovanje vključile v osmini finala, ki bo 26. oktobra. Četrtfinale se bo odvijal 7. in 21. decembra, polfinale 8. in 15. februarja, finale pa 11. marca.