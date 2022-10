Pleško: Govorili bomo na igrišču, cilji naj ostanejo pri nas

V sredo se bo začelo novo odbojkarsko državno prvenstvo. Klubi so se danes predstavili na novinarski konferenci, trenerji so razkrili svoje cilje, favoriti so znani. V moški konkurenci bo najbolj zanimivo, kako se bo Calcit zoperstavil branilcu naslova ACH Volleyju, v ženski pa, kako bo Nova KBM Branik konkurenčen branilcu naslova Calcitu.

"Imamo povsem spremenjeno ekipo, odšlo je 11 igralcev. Potreben bo čas, da se bo pokazalo, kakšna bodo razmerja moči. Naša pričakovanja bomo zadržali zase. Želimo govoriti na igrišču in ne prek medijev," je na novinarski konferenci dejal Matija Pleško, trener Calcita Volleyja, ki je spet veliko vložil v ekipo in pripeljal lepo število obetajočih igralcev.

Kamničani že nekaj časa neuspešno lovijo naslov prvakov, zavedajo se, da bo tudi letos težko premagati ACH Volley. Branilci naslova so zadržali okostje ekipe, kot vsako leto dodali nekaj kakovostnih igralcev, prišlo je tudi do zamenjave trenerja. Hrvata Mladena Kašića, ki je lani uspešno vodil ekipo, je zamenjal Radovan Gačič, lani uspešen trener zagrebške Mladosti. Mariborčan delo pri ACH Volleyju že pozna, saj je v njem že deloval, dobro pa se tudi zaveda, kakšne cilje mora izpolniti.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Cilji ACH ostajajo enaki: želijo si oba domača naslova, zmago v srednjeevropski ligi in uspeh v ligi prvakov

"PRI ACH so cilji vedno isti. Želimo oba domača naslova, želimo dobiti srednjeevropsko ligo, tudi v ligi prvakov želimo biti uspešni in se po predtekmovalni skupini uvrstiti v izločilne boje ali vsaj nadaljevati v pokalu Cev," ni dosti filozofiral Gačič, ki želi, da bo ekipa v najboljši formi novembra, decembra in januarja, ko jo čaka največje število pomembnih tekem. Upa, da bo do takrat s svojimi pomočniki ekipo dobro pripravil, tudi telesno, saj se želi izogniti poškodbam, tudi zaradi tega, ker ima na voljo le 12 igralcev.

Svojega blokerja Nemanjo Peruničića je ACH posodil Merkur Mariboru, edini ekipi, ki ji je od leta 2004 speljala naslov, letos pa takih načrtov nima, saj je doživela veliko sprememb, na prvi pogled na slabše. "Tako kot pred štirimi leti spet začenjamo na novo, spet z mladimi fanti in nekaterimi novinci. Vse, kar lahko obljubimo, je trdo delo, naš prvi cilj pa je, da napredujemo iz dneva v dan, iz treninga v trening," pravi mariborski trener Sebastijan Škorc.

Ekipe prevetrile svoje vrste

Trenerji preostalih ekip se strinjajo, da bo za napovedi treba še malo počakati. Vsi klubi so spremenili svoje ekipe, z izjemo Črnuč in Sij Metal Fužinarja, kjer stavijo na svoje nadarjene mlade igralce, so ekipe okrepili s tujci, prvič so se za tujca odločili tudi pri Hiši na kolesih Triglavu. Prav od tujih igralcev bodo tudi odvisni rezultati.

Nekoliko manj tujih okrepitev imajo ženske ekipe, a te večjih razlik med klubi ne bi smele povzročiti. Calcit Volley bo kljub spremembam v ekipi, med drugimi so Kamničanke zapustile Eva Mori Pavlović, Lea Janežič in Mija Šiftar, prvi favorit, Mariborčanke pa imajo status ekipe, ki jo lahko presenetijo. Tudi brez Mirte Velikonja Grbac in Brine Bračko, prva je odšla v tujino, druga pa je končala kariero.

"Sprejemamo status prvih favoritinj, čeprav so se nam šele 15. septembra pridružile vse igralke. Težko je oceniti, koliko se nam bo to poznalo, jasno pa je, da v vseh tekmovanjih pričakujemo največ," meni kamniški trener Gregor Rozman.

Glavne kandidatke za tretje mesto in tudi morebitno presenečenje bodo ambiciozne Novogoričanke, ki jih vodi povratnik Vasja Lipicer Samec, preostale ekipe z izjemo Sip Šempetra, ki je prvič v zgodovini pripeljalo tujko, stavijo na mlade igralke iz lastnih šol.