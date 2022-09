Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji ACH Volley so na žrebu v Bruslju dobili tekmece za novo sezono lige prvakov, v kateri bo lovoriko branil poljski klub Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ki ga je v zadnji sezoni vodil selektor Slovencev Gheorghe Cretu. Ljubljanska ekipa se bo merila s Perugio, za katero igra Gregor Ropret, turškim prvakom Ziraat Bank in nemškim Swd powervolleys Düren. V ženski konkurenci bodo zmago branile članice turškega VakifBank.

Potem ko je lani slovesnost ob žrebu lige prvakov in podelitvi nagrad najboljšim potekala na Ljubljanskem gradu, so žreb v odbojkarski ligi prvakov letos izvedli v Bruslju. Proti belgijski prestolnici je pogledoval tudi edini slovenski predstavnik, ki ima mesto med klubsko smetano že zagotovljeno, ACH Volley.

ACH Volley z italijanskim podprvakom, turškim prvakom in Nemci

Ta je na tekmece čakal v četrtem bobnu in bil izžreban povsem na koncu v skupino E. V tej se bo meril z zvezdniki italjanskega podprvaka Perugie, za katerega po novem igra slovenski podajalec Gregor Ropret, ki se tako vrača v Ljubljano, pa tudi MVP pravkar končanega svetovnega prvenstva in prvi podajalec italijanske ekipe Simone Giannelli, pa Wilfredo Leon ... Slovenskega prvaka čakajo tudi turški prvaki Ziraat Bank Ankara in nemška ekipa Swd powervolleys Düren, ki je v zadnji sezoni domačega prvenstva zasedla tretje mesto.

ACH Volley bo igral s Perugio, Ziraat Bankasi Ankara in nemškim Swd powervolleys Düren. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ponovitev zadnjega superfinala že v skupinskem delu

Lanska udeleženca superfinala se bosta udarila že v skupinskem delu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ACH Volley se je izognil skupini D, na njegovo srečo je v tej pristalo še edino preostalo moštvo v žrebu ob Ljubljančanih, češki Čez Karlovarsko. V tej skupini bomo spremljali ponovitev zadnjega superfinala med aktualnim prvakom Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle in drugouvrščenim Trentino Itas.

Slovenski pridih bo imela skupina A. Nemškega podprvaka Friedrichshafen, katerega dres bo še naprej nosil Dejan Vinčić, pridružil pa se mu je še Žiga Štern, se bo meril s poljskim podprvakom Jastrzebski Węgiel, francoskim debitantom v tekmovanju Montpellier Volley UC in srbskim Vojvodina NS Seme Novi Sad.

Tudi v skupini B bomo spremljali Slovenca, z nemškim prvakom iz Berlina bo v njej igral Sašo Štalekar, njegovo ekipo čakajo poljski Aluron Cmc Warta Zawiercie, turški Halkbank Ankara in kvalifikant.

V ženski konkurenci bo poljski Lodž, ki se mu je pridružila Lana Ščuka, v skupini igral s turškimi podprvakinjami Fenerbahče Opet, z nemškimi prvakinjami iz Stuttgarta in kvalifikantko.

20 ekip v boju za lovoriko

V novem tekmovalnem obdobju lige prvakov bo v skupinskem delu sodelovalo 20 ženskih in 20 moških ekip, razdeljenih v pet skupin po štiri. Vsak klub bo v skupinskem delu, ki se bo začel novembra, odigral šest tekem, z vsakim tekmecem dve, enkrat doma in enkrat v gosteh. Prvouvrščene ekipe se bodo po skupinskem delu neposredno uvrstile v izločilne boje, drugouvrščene in najboljša tretjeuvrščena pa se bodo za preostale vstopnice udarile v dodatnih bojih. O zmagovalcu bo tako kot lani odločal superfinale.

V žrebu je bilo 18 moških ekip in 17 ženskih, še dve moški in tri ženske ekipe si bodo nastope v skupinskem delu zagotovili v kvalifikacijah, ki se bodo začele prihodnji teden. Za preboj v elitno tekmovanje se bodo potegovale tudi slovenske državne prvakinje Calcit Volley.

Žreb liga prvakov, moški: Skupina A : Jastrzebski Węgiel (Pol); VfB Friedrichshafen (Nem) - Dejan Vinčić, Žiga Štern; Montpellier Volley UC (Fra); Vojvodina NS Seme Novi Sad (Srb).

Skupina B : Berlin Recycling Volleys (Nem) - Sašo Štalekar; Aluron Cmc Warta Zawiercie (Pol); Halkbank Ankara (Tur); kvalifikant.

Skupina C : Cucine Lube Civitanova (Ita); Knack Roeselare (Bel); Tours VB (Fra); kvalifikant.

Skupina D : Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Pol); Trentino Itas (Ita); Decospan Vt Menen (Bel); Čez Karlovarsko (Češ).

Skupina E : Sir Sicoma Monini Perugia (Ita) - Gregor Ropret; Swd powervolleys Düren (Nem); Ziraat Bank Ankara (Tur); ACH Volley Ljubljana (Slo).