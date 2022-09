ACH Volley: Zadržati vse lani osvojene lovorike in konkurenčne igre v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji aktualnega državnega in pokalnega prvaka ACH Volleyja stopajo v zaključni del priprav pred novo sezono. Kot so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedali predstavniki kluba, je cilj obdržati vse lani osvojene lovorike, k temu pa dodati še uspešne nastope v ligi prvakov.

Priprave kluba pod novim trenerjem Radovanom Gačičem potekajo že od avgusta, v zadnjih dneh pa so se moštvu pridružili še štirje reprezentanti, ki so na nedavnem svetovnem prvenstvu zastopali slovenske in srbske barve.

"Pripravljalno obdobje se je zaradi vseh okoliščin malo zavleklo, vendar bo ekipa dobila končno obliko v naslednjem mesecu," je ob tem napovedal Gačič.

Jerala: Seveda imena sama po sebi ne pomenijo nič, treba je sestaviti uspeh, v kar pa ne dvomim

Poleg naslova državnih in pokalnih zmagovalcev je klub iz slovenske prestolnice lani osvojil še srednjeevropsko ligo. Letos je cilj ponoviti uspeh v vseh treh tekmovanjih, za smetano pa prikazati konkurenčno igro v elitni ligi prvakov, je povedal športni direktor Aleš Jerala.

Po mnenju Jerale je v poletju sestavljeno moštvo konkurenčno. "Seveda imena sama po sebi ne pomenijo nič, treba je sestaviti uspeh, v kar pa ne dvomim," je dodal Jerala.

Po več kot desetletju spet doma

Pomemben člen pri tem bo novi trener Gačič, ki se v klub vrača po 13 letih v tujini. "Ni dvoma, da je v tem času slovenska liga postala veliko bolj konkurenčna, konstanta na vrhu pa je ACH," je ocenil 47-letni strokovnjak.

Danijel Koncilja, hrvaški reprezentant Filip Šestan ter aktualni državni prvak v odbojki na mivki Klemen Šen. Iz Črnuč so se v ekipo vrnila tudi občasni reprezentant Črtomir Bošnjak ter Primož Mejal.

Letni proračun okoli milijon evrov, kapetan meni, da je ekipa boljša od lanske

Letni proračun kluba ostaja približno milijon evrov, igralski kader pa je po besedah kapetana Nikole Gjorgieva boljši od lani. "Na vseh položajih smo bolj konkurenčni, tako da je vse nared za ubranitev osvojenih lovorik," je samozavestno dejal 34-letni makedonski korektor.

Ob tem se Gjorgiev veseli nastopanja tudi v ligi prvakov, kjer se bo ljubljanski klub v skupinskem delu pomeril z italijansko Perugio, nemškim Dürnom in turškim Ziraat Bankom iz Ankare. "Meni je bil izid žreba všeč in ni mi strah reči, da je cilj priti iz te skupine ali vsaj do nadaljevanja v pokalu CEV."

Prvi favorit skupine je sicer Perugia, katere člana sta tudi najboljši igralec minulega svetovnega prvenstva Simone Giannelli in najbrž njegova zamenjava na mestu organizatorja igre, slovenski reprezentant Gregor Ropret. Perugia bo na začetku novembra tudi prvi tekmec Ljubljančanov, ki bodo prvo tekmo doma odigrali proti Nemcem.