V Italiji se ne počiva. V sredo sta si v najmočnejši ligi iz oči v oči zrla Klemen Čebulj (Trentino) in Jani Kovačič (Ravenna). Trentino je po izgubljenem prvem nizu, v nadaljevanju postavil stvari na pričakovano mesto in se od starega leta poslovil z zmago s 3:1 v nizih. Na Kitajskem je boj za končno deveto mesto odlično začela Saša Planinšec, ki je pri zmagi nad Sichuanom dosegla devet točk. V soboto jo čaka še povratno srečanje.

V tekmi na božični dan je bil favorit le eden, domači Trentino, a je Ravenna s Kovačičem odlično začela srečanje in dobila prvi niz (25:21). Trener Trentina Angelo Lorenzetti je iz igre potegnil Čebulja in v igro poslal srbskega sprejemalca Uroša Kovačiča, ki nato do konca ni več zapustil igralne površine. Slovenski reprezentant je v igro vstopil le še v napeti končnici drugega niza, ki ga je Trentino dobil s 30:28 in vendarle izenačil na 1:1, nato pa je Korošec vse do konca tekmo spremljal z rezervne klopi. Na drugi strani je Kovačič odigral celotno srečanje in kljub dvema napakama na sprejemu začetnega udarca bil eden boljših pri gostih. Čebulj je v dobrem nizu igranja dosegel tri točke.

Saša Planinšec na Kitajskem počasi zaključuje sezono, ki je boj za končno deveto mesto začela z gladko zmago s 3:0 nad Sichuanom. Slovenska reprezentantka je k zmagi prispevala devet točk, od tega štiri z blokom, s čimer je le še potrdila naziv najboljše blokerke lige. V 30 odigranih nizih te sezone je v svojo statistiko vpisala kar 34 blokov, kar je v povprečju več kot eden (1,13) v vsakem nizu.

V četrtek bo pred reprezentančnim zborom pred kvalifikacijami za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 še zadnjič v tem letu nastopil še Jan Kozamernik, ki bo z Milanom gostil Monzo, igralo pa se bo tudi v ženskem italijanskem prvenstvu, kjer bomo imeli v ognju spet tri predstavnice. Izo Mlakar in njeno Novaro čaka težko gostovanje pri Bergamu, Pomi Lane Ščuka ne bi smel imeti težav s Caserto, Filottrano Eve Pogačar pa bo skušal presenetiti Scandicci, ki si v ligi prvakinj skupini deli z Novo KBM Branikom.

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino : Ravenna 3:1 3 točke; 43-% napad (3/7); 38-% sprejem, 13-% idealni (8 sprejetih žog, 0 napak) Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Trentino : Ravenna 3:1 78-% sprejem, 35-% idealni (23 sprejetih žog, 2 napaki) Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Milano - Monza (26.12.) / Iza Mlakar (Novara) Italija, 1. liga Bergamo - Novara (26.12.) / Lana Ščuka (Pomi) Italija, 1. liga Pomi - Caserta (26.12.) / Eva Pogačar (Filottrano) Italija, 1. liga Filottrano - Scandicci (26.12.) / Saša Planinšec (Zhejiang) Kitajska, 1. liga Zhejiang : Sichuan 3:0 9 točk - 4 bloki; 38-% napad (5/13) Kitajska, 1. liga Sichuan - Zhejiang (28.12.) /

