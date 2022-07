Slovenci ekspresno do pomembne zmage nad Srbi

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi tretjega turnirja Lige narodov vknjižila pomembno zmago, v uri in 15 minutah je s 3:0 (15, 19, 23) premagala Srbijo in ohranila možnosti za zaključni turnir osmerice v Bologni (20.-24. julij). Nova pomembna tekma Slovence čaka že v četrtek ob 17. uri proti Bolgariji.

Slovenska reprezentanca, ki je v lanski sezoni lige narodov končala na visokem četrtem mestu, je prvo tekmo D na turnirju v Gdansku opravila z odliko, Srbijo je premagala s 3:0 in ohranila upe na zaključni turnir osmerice, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Tako Slovenci kot Srbi so pri štirih zmagah, še vedno za mesti, ki prinašajo takoželeno vstopnico. Zadnjo trenutno v rokah drži Iran, ki je v torek presenetljivo premagal gostitelje turnirja Poljake in je pri petih zmagah.

Slovenci so prvič v letošnji izvedbi lige narodov nastopili v na papirju najizkušenejši postavi. Selektor Mark Lebedew je namreč prvič lahko računal tudi na pomembnega sprejemalca Klemna Čebulja, ki je srečanje končal z 11 točkami, eno večje dosegel kapetan Tine Urnaut. Ob omenjenih so bili v začetni postavi še Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Alen Pajenk, Tonček Štern in Jani Kovačič.

Klemen Čebulj je odigral prvo tekmo v letošnji Ligi narodov in dokazal, kako pomemben člen izbrane vrste je. Foto: Volleyballworld Srbi so na uvodu povedli za tri (5:2), a Lebedewi varovanci so z delnim izidom 6:0 tudi sami ušli na +3 in vodstvo le še višali. Tekmec ni zmogel slediti Slovencem, ki so pri 21:11 prišli do najvišjega vodstva v nizu. S +10 so ga tudi dobili (25:15), Čebulj je v tem prispeval šest točk. Tudi v drugem nizu so Srbi povedli, a ko se je vodstvo pri 6:5 preselilo na slovensko stran, se Lebedewa četa ni več znašla v zaostanku, s 25:19 je povedla z 2:0.

Še najbolj izenačeno je bilo v tretjem nizu, v katerem so Srbi ušli na +3 (18:15), a so se Slovenci vrnili, sledila je izenačena končnica, v kateri je za kratek čas v igro vstopil še Rok Možič. Pripadla je slovenskim odbojkarjem, niz so dobili na razliko, s 25:23, in na račun vpisali četrto zmago.

Obe reprezentanci sta zdaj pri štirih zmagah in petih porazih, Slovenija je 9., Srbija 10., obe sta trenutno zmago oddaljeni od osmega Irana.

Tako Slovenci kot Srbi so pri štirih zmagah in za mesti, ki prinašajo vstopnico za zaključni turnir. Foto: Volleyballworld

Že v četrtek nad Bolgare, v petek nad Iran

Časa za počitek ne bo veliko, že v četrtek ob 17. uri Slovence čaka Bolgarija, ki je pri dnu lestvice, v petek ob 17. uri izjemno pomemben obračun z neposrednim tekmecem za zaključni turnir Iranom, v nedeljo ob 20. uri pa sledi še spopad s Poljaki.

Osmerica v Bologno

Po nedeljskih tekmah bo jasno, katera osmerica si je zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew