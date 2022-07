Slovenci začeli suvereno

Slovenska izbrana vrsta je odigrala eno boljših tekem v letošnji izdaji lige narodov. Čeprav je zaspano začela in dovolila Srbiji vodstvo s 5:2, je s šestimi zaporednimi točkami povedla za tri, nato pa iz minute v minuto povečevala prednost. Niz so varovanci avstralskega stratega na slovenski klopi dobili s 25:15.

V drugem so bili Srbi nekoliko bližje, a se nikoli niso zares približali Slovencem, ko so ti sredi niza povedli s štirimi točkami naskoka (14:10). Prednost je ob koncu niza znašala šest točk (25:19).

Tretji niz je bil dolgo izenačen, v malenkostni prednosti pa so bili Srbi, ki so povedli tudi z 18:15. To je podžgalo slovenske odbojkarje, ki so najprej izenačili, nato pa v tesni končnici povedli z minimalno prednostjo. Po uspešnem bloku so izkoristili že prvo zaključno žogo in dosegli četrto zmago v ligi narodov.

Foto: Volleyballworld

Ekipi sta bili v napadu izenačeni po točkah (36:36), a so Srbi napravili precej več napak (29:16). Slovenci so bili boljši v bloku (6:3) in številu asov (4:2). Tine Urnaut je bil z 12 točkami najboljši posameznik tekme, 11 jih je dodal Klemen Čebulj, deset pa Tonček Štern. Pri Srbih je 11 točk dosegel Aleksandar Atanasijević.

Pot do zaključnega turnirja osmerice ostaja dolga, saj bodo morali slovenski odbojkarji čim večkrat slaviti v Gdansku, nato pa upati še na ugoden razplet ostalih tekmecev v boju za osem mest, ki vodijo v Bologno (20. - 24. julij).

Slovensko zasedbo v četrtek čaka Bolgarija. Foto: Volleyballworld

Slovenija po devetih odigranih tekmah z razmerjem 4-5 zaseda deveto mesto z 12 točkami in je prehitela Srbijo, ki je deseta z 11. Naslednjo tekmo bodo Tine Urnaut in soigralci odigrali v četrtek ob 17. uri proti Bolgariji, ki z razmerjem 1-8 zaseda predzadnje, 15. mesto na lestvici.

Nato pa sledita še pomembnejši tekmi proti Iranu v petek in Poljski v nedeljo. Iran je s petimi zmagami in štirimi porazi na lestvici osmi s 14 točkami, Poljaki pa so trenutno drugi s sedmimi zmagami in dvema porazoma.