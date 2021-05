Odbojkarji na mivki ostajajo v igri za nastop v Tokiu

Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu so danes nastope začeli tudi slovenski odbojkarji na mivki, ki so v uvodnem obračunu z 2:1 v zmagah ugnali Italijane.

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta najprej z 2:1 v nizih premagala dvojico Dal Corso - Marchetto, v drugem dvoboju pa sta bila Windisch in Cottafava z 2:0 boljša od Danijela Pokeršnika in Črtomirja Bošnjaka. Tretji dvoboj sta odigrali dvojici Zemljak - Pokeršnik in Windisch - Cottafava, zmage pa sta se po dveh nizih veselila slovenska odbojkarja na mivki.

V soboto v četrtfinalu

Drugi tekmeci so bili Latvijci, ki veljajo za glavne favorite turnirja. Samoilovs in Smedins sta bila z 2:0 boljša od Bošnjaka in Danijela Pokeršnika, v drugem dvoboj pa sta Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik z 1:2 izgubila proti dvojici Rinkevics - Bedritis. Skupne zmage z 2:0 so se tako veselili Latvijci.

Slovenski odbojkarji na mivki imajo po dveh tekmah eno zmago in en poraz, v soboto bodo nastopili v četrtfinalu. Tekmeci bodo bodisi Angleži bodisi Litovci.

Odbojarice naletele na previsoko oviro

Odbojkarice na mivki so se po četrtkovih dvobojih že uvrstile v četrtfinale, kjer pa so naletele na previsoko oviro. Najprej sta Nina Lovšin in Špela Morgan morali priznati premoč poljski dvojici Wojtasik - Kociolek, bilo je 2:0, nato pa sta na igrišče stopili še Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin. Z 2:1 v nizih je bila boljša dvojica Ceynowa - Lodej.

Slovenke v soboto čaka boj za peto mesto, ki še vodi v tretji krog kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah. Nasprotnice bodo Turkinje.

