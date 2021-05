Težka naloga: slovenski odbojkarji na mivki na olimpijske kvalifikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v odbojki na mivki bo v noči na torek odpotovala v Izmir, kjer jo čaka nastop v drugem krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. V Turčiji bodo nastopili Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Nina Lovšin, Špela Morgan, Danijel Pokeršnik, Črtomir Bošnjak, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik.

V slovenskem taboru ne skrivajo, da je cilj uvrstitev v finale kvalifikacij, ki ga bo med 23. in 26. junijem gostil Haag, čeprav se tako fantje kot dekleta zavedajo, da jih v Turčiji čaka težka naloga. V Haag se bodo prebile ekipe od prvega do petega mesta.

Slovenskim odbojkarjem je bil žreb nekoliko bolj naklonjen kot odbojkaricam, saj jim je namenil Latvijo, Italijo, Turčijo, Litvo, Estonijo in Anglijo. V Turčiji ne bo favoriziranih Rusov, ki so se z dvema ekipama že uvrstili na olimpijske igre in v vsakem primeru v tretji krog kvalifikacij ne bi mogli napredovati, zamenjali jih bodo Madžari.

Ženska reprezentanca se bo pomerila s Češko, Poljsko, Finsko, Grčijo, Turčijo, Srbijo in Belorusijo.

Slovenska reprezentanca je zadnje treninge opravila v Ljubljani. Prve tekme jo čakajo šestega maja.