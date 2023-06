Odbojkarice začele priprave v Kranjski gori

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre. Selektor Marco Bonitta ima v Kranjski Gori za zdaj na voljo 16 odbojkaric, ki so že opravile prva treninga.

Slovenke so lani navdušile z zmago v kvalifikacijah za EuroVolley, potem ko so po dvakrat premagale Azerbajdžan, Avstrijo in Gruzijo ter brez poraza osvojile prvo mesto v skupini.

Dekleta zdaj med 15. avgustom in 3. septembrom čaka evropsko prvenstvo, kjer bo prvi cilj preboj med 16 najboljših ekip. V nadaljevanju sezone pa jih čakajo še kvalifikacije za olimpijske igre, v katerih sta v močni konkurenci cilj vsaj dve zmagi.

"V prvem delu priprav moramo dekleta pripraviti na zelo dolgo poletje, za katerega smo si zastavili dva pomembna cilja. Čaka nas naporno poletje, a igralke so že takoj pokazale, da so na to pripravljene. Vesel sem, da bom spet delal s to ekipo. Lanska reprezentančna sezona je bila za nas zelo pomembna. Postavili smo sistem dela in igre, igrali smo na visoki ravni in prepričan sem, da lahko to naredimo tudi letos," je pred uvodnim treningom povedal priznani italijanski strateg na slovenski klopi Marco Bonitta.

Kapetanka reprezentance Saša Planinšec se skupaj s soigralkami že veseli novih izzivov: "Mislim, da smo vse zelo vesele, da smo se zbrale. Pred sabo imamo dva sklopa tekmovanj, ki se jih vse že zelo veselimo. Igrale bomo namreč tudi proti ekipam, ki so visoko uvrščene na svetovni lestvici in zato motivacije ne manjka. Komaj čakam, da začnemo s pripravami in nadgradimo tisto, kar smo lani počasi začeli graditi."

Iza Mlakar Foto: Aleš Oblak

Motivacije za delo ne manjka tudi Izi Mlakar in Niki Markovič, ki bosta po nekaj premora znova oblekli reprezentančni dres. "Zelo sem vesela, da sem se vrnila v reprezentanco in da sem znova dobila priložnost, da se pridružim ekipi. Vesela sem tudi, da bom spoznala mlajše soigralke. Vemo, kakšni so naši cilji in upam, da jih bomo uspele uresničiti," je povedala Mlakarjeva.

Markovičeva pa je dodala: "Glede na to, da nekaj časa nisem bila v reprezentanci, se vsega skupaj zelo veselim. Pogrešala sem to vzdušje in dekleta. Pričakujem, da bomo vse delale po najboljših močeh, s polno paro in se pripravile na tekmovanji, ki nas čakata. Želim si, da v čim večji meri uresničimo cilje, ki smo si jih zadali."

Odbojkarice bodo prvi del priprav opravile v Kranjski Gori, kasneje pa nadaljevale v Mariboru in Ljubljani. Selektor Bonitta bo formo svojih varovank, ki se jim bo prihodnji teden priključila še Maša Pucelj, prvič preveril sredi julija v Grčiji, pred evropskim prvenstvom pa reprezentanco čakajo še pripravljalni obračuni s Slovaško in Hrvaško.

Reprezentanca Slovenije: Žana Ivana Halužan Sagadin, Sara Najdič, Eva Pogačar, Mirta Velikonja Grbac, Nika Milošič, Saša Planinšec, Naja Boisa, Zala Krašovec, Nika Markovič, Iza Mlakar, Selena Leban, Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar, Eva Zatković, Maša Pucelj, Katja Banko, Anja Mazej.

Preberite še: