Zaplet v Kamniku: O morebitnih pravnih vprašanjih naj odloča sodišče

"Mujanović ima sklenjeno veljavno pogodbo, ki se izteče leta 2025. Svoje prve odbojkarske korake je naredil v našem klubu, se kalil skozi vse mladinske selekcije in je zadnja tri leta član prve ekipe. V tem času se je razvil v izjemnega igralca. V klubu smo bili presenečeni nad dopisom, s katerim nas je zastopnik obvestil, da ima Nik z nami enostransko pogodbo in da jo brez obveznosti odpoveduje. Seveda na ta dopis ne moremo pristati. V klubu poudarjamo, da ostaja pomemben član ekipe. O morebitnih pravnih vprašanjih, če bi do tega prišlo tega, pa naj odloča pristojno sodišče. Verjamemo, da bomo dosegli dogovor v obojestransko korist in nadaljevali dosedanje medsebojno zaupanje," so glede pogodbe Nika Mujanovića sporočili iz kluba.

Glede mladega odbojkarja so se v zadnjem času pojavile govorice o morebitni selitvi v tujino že v tej sezoni.

Calcit je letos v državnem prvenstvu vseh osem dvobojev dobil s 3:0, uspešen je bil tudi v pokalu challenge, z zmago pa je v torek začel tudi srednjeevropsko ligo. Proti avstrijskemu Amstettnu 19-letni korektor, ki je v zadnji reprezentančni sezoni uspešno nastopal tudi pod okriljem selektorja Gheorgheja Cretuja, ni igral.