Tudi po derbiju Kamničani brez izgubljenega niza

Prvi derbi sezone med ekipama Calcit Volley in ACH Volley, ki se je igral v sklopu sedmega kroga državnega prvenstva, je potrdil, da imajo Kamničani letos boljšo ekipo. Ostali so edini neporaženi v ligi, dvoboj so dobili gladko s 3:0 (20, 17, 21) in tako še naprej ostajajo brez izgubljenega niza.

"Letos smo lahko v napovedih pogumnejši kot prejšnja leta. Menim, da imamo vsaj enakovredno ekipo ACH Volleyju, če ne boljše," je pred začetkom sezone napovedal bloker Calcita Volleya Uroš Pavlović, eden od treh članov kamniške vrste, ki je že nosil tudi dres ACH Volleyja. Njegove besede so se izkazale za umestne že na začetku prvenstva, na katerem so Kamničani kazali bolj prepričljive predstave, dodatno pa jih je potrdila tudi sama medsebojna tekma.

Foto: Klemen Brumec V njej so bili gostitelji prepričljivo boljši, in to v vseh nizih ter v vseh elementih, najbolj pa v igri ob mreži. Nekaj trenutkov krize so imeli le v tretjem nizu, ko so zapravili vodstvo in se znašli v zaostanku. A tudi iz tega so se znali rešiti, tako da je lahko njihov trener Mladen Kašić, prav tako nekdanji član ACH Volleya, lahko zadovoljen. Ljubljanska vrsta, ki je pred sezono pomladila ekipo, ni pokazala veliko, tako da jo čaka precej dela, če bo želela ubraniti naslov oziroma Calcitu preprečiti uresničitev sanj, da po dolgih letih čakanja spet osvoji naslov državnega prvaka.

Tekmeca sta obračun začela nervozno. Predvsem pri servisih sta naredila veliko napak, izid pa je bil do 12:12 ves čas izenačen. A že prva serija točk, ki je uspela Kamničanom, se je izkazala za odločilno v nizu. Gorenjci so z blokom Nika Mujanovića povedli s 17:13, z blokom Pavlovića pa z 19:14. Še tisto malo upanja za zmago v nizu je Ljubljančanom razblinil blok Uroša Nikolića za 21:16, niz pa se je končal z napako Luke Marovta.

Premoč domačih se je le stopnjevala. Na začetku drugega niza so povedli s 5:1, ACH se je s tremi zaporednimi točkami približal, toda as Pavlovića je spet pomenil vodstvo za štiri točke. Pri tem pa se Kamničani niso ustavili, sredi niza že vodili z 18:10 in jasno je bilo, da bodo povedli z 2:0.

Foto: Klemen Brumec Po izidu 7:1 za Kamnik v tretjem nizu je bilo videti, da so se oranžni zmaji predali. Toda s štirimi zaporednimi točkami so se vrnili v igro, na osmi točki tekmeca dohiteli, z blokom Jošta Kržiča povedli s 14:12, z asom Nejca Najdiča pa s 16:13. Toda Kašić je znal zaustaviti njihov ritem, vzel je odmor, opravil zamenjavi in igra njegove ekipe je spet stekla. Nikolić je z blokom izenačil na 17:17, za odločilno prednost pa so bili zaslužni servisi Luke Lazarja, ki je poskrbel, da drame tudi v tem delu ni bilo.

"Dobili smo manjšo psihološko prednost"

"Malo mi je žal, da smo v tretjem nizu po vodstvu s 7:1 popustili in dovolili Ljubljančanom, da so celo prišli do vodstva. Dobro, v tej tekmi za to nismo bili kaznovani, toda prišle bodo kakšne druge, ko se bo to zgodilo. Seveda je lepo zmagati, toda v letošnji sezoni se bomo z ACH Volleyjem srečali še nekajkrat, je pa res, da smo dobili manjšo psihološko prednost. Ne smemo pozabiti, da ima ACH nekaj težav s poškodbami, imajo mlado ekipo, toda ne glede na vse, smo prikazali resnično dobro igro," je po zmagi povedal Mladen Kašić.

Da so bili boljši, je pošteno priznal trener ACH-ja Radovan Gačić: "Zasluženo so zmagali, medtem ko smo mi preslabo servirali, preslabi smo bili v napadu. Imamo še določene težave, ki jih bomo morali popraviti in to je to. Letos bo še veliko medsebojnih dvobojev, tako da je časa dovolj."

