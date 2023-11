Kamničanke z zahtevnega gostovanja s pričakovanim porazom

Odbojkarice Calcit Volleyja so novo sezono v skupinskem delu lige prvakinj odprle s porazom 0:3 (-16, -18, -19) na gostovanju pri turških prvakinjah, članicah Fenerbahčeja. Turški kolektiv je zadnjo izvedbo lige prvakinj končal na tretjem mestu in tudi letos spada med favorite za najvišja mesta.

Slovenske prvakinje si pred obračunom v Istanbulu niso delale utvar, da bi lahko premagale turške prvakinje in ene izmed favoritov tekmovanja. V turški prestolnici so želele čim dražje prodati kožo, hkrati pa tekmo vzeti kot priprave na drugi dve ekipi v skupini, poljski Grot Budowlani Lodž in nemški Potsdam, s katerima naj bi se vsaj na papirju lažje kosale.

Tudi proti Turkinjam pa se vsekakor niso osramotile. Na začetkih nizov so jim bile enakovredne, v odločilnih trenutkih pa niso našle protiorožja za servise domače ekipe. V prvem nizu je po izidu 15:13 Arina Fedorovceva dosegla tri zaporedne točke, dve neposredno izza servisne črte, ko je Magdalena Stysiak dosegla še blok za 21:15, je bil odpor Kamničank v nizu končan. Podoben potek sta imela tudi naslednja dva niza, gostje so do polovice držale korak, nato pa so Turkinje prestavile prestavo višje in zanesljivo prišle do zmage.

Foto: CEV

Skupno so dosegle 12 asov, od tega Fedorovceva šest, Rusinja je bila z 21 točkami najučinkovitejša igralka tekme. Pri Slovenkah jih je Maša Pucelj dosegla 13.

V skupini C sta še poljska ekipa Grot Budowlani Lodž, ki bo v ljubljanski dvorani Tivoli gostoval prihodnji torek, in nemški Potsdam.