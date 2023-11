Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo skupinski del lige prvakinj začele v torek ob 17. uri v Istanbulu, kjer se bodo v sklopu skupine C pomerile z aktualnimi turškimi prvakinjami, ekipo Fenerbahčeja. Ta je lansko sezono lige prvakinj končala na tretjem mestu in bo tudi letos ena od glavnih kandidatk za naslov.

Kamničanke bodo svojo tretjo sezono v ligi prvakinj začele na zahtevnem gostovanju pri aktualnih turških prvakinjah in tretjeuvrščenem klubu zadnje izvedbe lige prvakinj.

Fenerbahče se je v zadnjih štirih sezonah redno uvrščal v polfinale lige prvakinj, vendar uspeha iz leta 2010, ko je osvojil ligo prvakinj, ni več ponovil. Čeprav bo prvi del sezone igral brez najboljše igralke letošnjega evropskega prvenstva, na katerem je slavila Turčija, Mellise Vargas, ki trenutno igra za kitajsko ekipo Tianjin Bohai Bank, ima še vedno vrhunsko ekipo, ki jo je letos prevzel Italijan Stefano Lavarini. V turškem prvenstvu je do zdaj v šestih tekmah petkrat zmagal, praznih rok je ostal v tekmi z Eczacibasijem, ki tudi že ima en poraz, brez poraza pa je Vakifbank, ki v ligi prvakinj brani zadnja dva naslova.

"Težko pričakujemo, da bi jih presenetili, ne smemo pa se jih ustrašiti"

"Dekletom sem že povedal, da bomo igrali proti verjetno eni najboljših in najdražjih ekip na svetu, vendar se s tem ne smemo obremenjevati. Čeprav realno težko pričakujemo, da bi turške odbojkarice lahko presenetili, se jih ne smemo ustrašiti. Moramo igrati svojo igro in čim bolje zastopati slovensko žensko odbojko v tem tekmovanju, da s svojim odnosom do igre, disciplino in tudi kakovostjo dokažemo, da smo upravičeno v ligi prvakinj," je za klubsko spletno stran dejal trener Kamničank Bruno Najdič.

Glavni trener Bruno Najdič želi, da s svojim odnosom do igre, disciplino in tudi kakovostjo dokažejo, da so upravičeno v ligi prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com

Odbojkarice Calcita so se s tekmicami Fenerbahčeja pomerile že v sezoni 2020/21, ko je tekmovanje potekalo po turnirskem sistemu. Tekme v Trentu se bodo Kamničanke še dolgo spominjale, saj so osvojile svoj prvi niz v ligi prvakinj. Del te tekme je bila tudi kapetanka kamniške ekipe Andjelka Radišković.

"To bo tekma za našo dušo"

"Mislim, da smo se takrat dostojno upirale eni od najboljših ekip v ligi prvakinj. Vsekakor bo Fenerbahče tudi letos favorit naše skupine in ne samo naše skupine. Morda je dobro, da bomo ligo prvakinj začele prav proti Fenerbahčeju, saj nimamo česa izgubiti, zato bomo lahko igrale neobremenjeno, brez kakršnegakoli pritiska. To bo tekma za našo dušo, hkrati pa bo dobra priprava za prihodnje tekme proti ekipama, ki sta realno slabši od Turkinj. Dejstvo je, da je skupina zelo kakovostna, ampak to je liga prvakinj, kjer slabih ekipi ni. Dale bomo vse od sebe, predvsem v dvorani Tivoli bomo skušale zmagati," pa je v klubski izjavi razmišljala Radiškovićeva.

"To bo tekma za našo dušo, hkrati pa bo dobra priprava za prihodnje tekme proti ekipama, ki sta realno slabši od Turkinj," pravi kapetanka Andjelka Radišković. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje v Turčiji se bo začelo ob 17. uri.

V skupini C sta še poljska ekipa Grot Budowlani Lodž, ki bo v ljubljanski dvorani Tivoli gostoval prihodnji torek, in nemški Potsdam.

Spored tekem Calcit Volley v skupini C lige prvakinj: - prvi krog, 7. november:

17.00 Fenerbahče – Calcit Volley - drugi krog, 14. november:

18.00 Calcit Volley - Grot Budowlani - tretji krog, 28. november:

18.00 Calcit Volley – Potsdam - četrti krog, 6. december:

20.30 Grot Budowlani Lodž – Calcit Volley - peti krog, 11. januar 2024:

18.00 Calcit Volley – Fenerbahče - šesti krog, 16. januar 2024:

19.00 Potsdam – Calcit Volley

