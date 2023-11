Kamničanke in Mariborčanke zanesljive, presenečenje v Kopru

Za presenečenje v 7. krogu ženskega odbojkarskega prvenstva so poskrbele odbojkarice Ankarana, ki so za drugo zmago sezone v Kopru s 3:1 premagale drugouvrščene Novogoričanke in jim zadale drugi poraz. Branilke naslova iz Kamnika so sedmo zaporedno zmago nanizale na gostovanju pri Formisu, kjer so slavile s 3:0. Z istim rezultatom so Mariborčanke doma odpravile Koprčanke, Šempetranke pa so na domačem terenu s 3:1 premagale Grosupeljčanke.

Vodilne Kamničanke v Hočah proti Formisu niso imele nobenih težav, prav tako ne Mariborčanke proti Luki Koper, Sip Šempeter pa je doma premagal ATK Grosuplje, Grosupeljčanke so po porazu nazadovale na zadnje mesto.

Odbojkarice Ankarana so bile proti Novogoričankam zelo razpoložene. Predvsem v bloku, z njim so dosegle kar 17 točk, od tega nekdanja igralka goriške ekipe Maja Forštnarič šest, Sharonda Amanda Pickering pa pet. Z odlično igro so tekmice presenetile že na začetku, ko so povedle z 8:2, vodile pa nato tudi z 20:13. Gostje so se jim sicer začele približevati, a vse dvome v prvem nizu je z dvema zaporednima blokoma rešila Forštnarič.

V drugem nizu so do visoke prednosti prišle severne Primorke, toda domače so jih na 17. točki ujele, pozneje pa tudi povedle. Imele so zaključno žogo za vodstvo 2:0, niso je izkoristile, s tremi zaporednimi točkami je niz odšel v roke Novogoričank. A to domačih ni zmedlo, nadaljevale so dobro igro in tekmice pustile v vlogi lovca.

Lov gostij je bil uspešen do 21. točke, na kateri sta bili ekipi poravnani, končnica pa je predvsem po zaslugi izkušene Sare Valenčič, nekdanje reprezentantke, vendarle pripadla gostiteljicam. S tem so le dobile na samozavesti, da so nadaljevale dobro igro, sredi niza so s serijo blokov prišle do prednosti, ki je niso več izpustile iz rok.

Kamničanke so nanizale sedmo zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Kamničanke in Mariborčanke težkega dela niso imele, za kar so poskrbele reprezentantke v njunih vrstah. Za Calcit je Maša Pucelj dosegla 18 točk, štiri ase in štiri bloke, pri Novi KBM Branik jih je ob kar 78-odstotni učinkovitosti Iza Mlakar dosegla 17.

Zelo veliko vlogo je pri zmagi Sip Šempetra proti Luki Koper odigrala nekdanja reprezentantka Darja Eržen, v statistiko je vpisala 26 točk, pet jih je dosegla z bloki, prav ta element pa je naredil razliko med ekipama.

1. DOL, ženske, 7. krog Sobota, 4. november

Lestvica:

