ACH ne brani lovorike, prva zmaga za Mariborčanke

Začela se je nova sezona srednjeevropskega prvenstva MEVZA, v kateri se za lovoriko borijo tudi štiri slovenske ekipe, pri ženskah Calcit Volley in Nova KBM Branik, pri moških pa Calcit Volley in OK Merkur Maribor, medtem ko se je zadnji zmagovalec ACH Volley odpovedal sodelovanju.

V ženski konkurenci srednjeevropskega prvenstva tekmuje šest ekip. Odbojkarice Nove KBM Branik so na parket stopile prve in se v torek v domači Lukni pomerile z avstrijskim prvoligašem Oberbank Steelvolleys Linz Steg ter zmagele s 3:0 (22, 12, 18), v četrtek pa se bodo srečale še z zagrebškim OK Dinamo. Bankirke so lani igrale v finalu srednjeevropske lige, a na zadnji stopnici priznale premoč madžarski zasedbi Switelsky Bekescsaba.

Slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, se bodo v sredo v Zagrebu najprej udarile z lanskimi zmagovalkami, članicami Swietelsky-Bekescsabo, dan kasneje pa še z domačim klubom HAOK Mladost.

Kamničanke začenjajo v sredo v Zagrebu. Foto: www.alesfevzer.com

Drugi krog tekmovanja s slovenskimi predstavnicami bo 22. novembra, tretji bo na sporedu 20. decembra, v rednem delu prvenstva pa se bodo ekipe zadnjič srečale 23. januarja.

Liga MEVZA, 1. krog Torek, 31. oktober

Nova KBM Branik - Linz-Steg 3:0 (22, 12, 18)

Mladost Zagreb - Bekescsabai 0:3 (-24, -23, -23) Sreda, 1. november

Bekescsabzai - Calcit Volley

Linz-Steg - Dinamo Zagreb Četrtek, 2. november

18.00 Nova KBM Branik - Dinamo Zagreb

Mladost Zagreb - Calcit Volley



Kamničani in Mariborčani

V moški konkurenci bo nastopilo deset ekip, tudi dve slovenski. Uvodni krog bo 14. novembra. Večkratni zmagovalci, tudi zadnje sezone, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so se nastopom v srednjeevropskem prvenstvu v tej sezoni odpovedali, bosta pa v ligi MEVZA sodelovala Calcit Volley in OK Merkur Maribor.

Kamničani bodo začeli doma. Foto: Calcit Volley

Kamničani se bodo že na prvi tekmi predstavili domačim gledalcem, in sicer bodo gostili avstrijski VCA Amstetten, 16. novembra pa jih čaka še dvoboj s hrvaškim OK Ribola Kaštela.

Mariborčani bodo prvi dvoboj odigrali 15. novembra v Zagrebu, kjer bo njihov prvi tekmec SK Zadruga Aich/Dob, dan zatem pa jih čaka še tekma s HAOK Mladost iz Zagreba.

Mariborčani bodo sredi novembra tekmovanje začeli v Zagrebu. Foto: OK Merkur Maribor

Drugi krog lige bo med 5. in 7. decembrom, tretji pa med 23. in 25. januarjem. Zadnjič se bodo ekipe med seboj merile med 13. in 15. februarjem, temu pa bo sledil zaključni turnir. Datum in organizator še nista znana.