Začelo se bo v Tivoliju, končalo v Kranju

Šesti krog moškega državnega odbojkarskega prvenstva se je začel danes, ko so branilci naslova, člani ACH Volleyja, gostili in tudi s 3:0 v nizih premagali Panvito Pomgrad, ki si je pretekli teden priigrala napredovanje v 1/16 finala pokala CEV Challenge. V soboto sledi obračun neporaženih Kamničanov in zadnjih Kanalcev, ki še ne poznajo zmage, Krka pa bo gostila Mariborčane. V nedeljo bodo Triglavani gostili Fužinarja.

Prvaki so za uvod v 6. krog 1. DOL premagali Panvito. Po nekoliko zaspanem začetku so domači hitro postavili stvari na svoje mesto in povedli s 13:8, kar je omogočilo mirno nadaljevanje uvodnega niza. Tega je bilo konec po točki Luke Marovta za 25:19.

Drugi del dvoboja so bolje začeli domači, povedli za šest točk (16:10), nato pa so se gosti vrnili na vsega dve točki zaostanka (17:15). Hitro so Ljubljančani po zaslugi Nikole Gjorgieva in Jana Pokeršnika vzpostavili bolj zanesljivo prednost in niz dobili s 25:18.

V tretjem so Prekmurci takoj povedli s 4:0, a njihovo vodstvo ni bilo dolgotrajno. Dobili so namreč le eno od naslednjih desetih točk. Se pa varovanci Dejana Fujsa niso predali in v zaključku zapretili favoriziranim Ljubljančanom. Približali so se na vsega točko razlike (20:19), a nato niso več dobili točke.

Pri domačih so izstopali predvsem Pokeršnik (15 točk), Gjorgiev (14) in Marovt (14), medtem ko je pri gostih edini do dvomestnega števila točk prišel Nenad Šormaz (10).

