Mariborčani in Kranjčani pred zahtevno gostujočo nalogo, Kamničani z Norvežani dvakrat doma

Tri slovenske moške ekipe bodo danes na delu v pokalu CEV Challenge. Pred odbojkarji Hiše na Kolesih Triglav in OK Merkur Maribor sta povratni srečanji 1/32 finala. Tako Kranjčani kot Mariborčani so prvo tekmo izgubili z 1:3, tako da jih pri favorizirani bolgarski zasedbi Deya Volley Burgas oziroma finski AKAA Volley čaka zahtevna naloga. Odbojkarji Calcit Volley bodo danes ob 19. uri doma odigrali prvo tekmo z norveškim nasprotnikom TIF Viking Volleyball. Povratna bo že v četrtek, prav tako v Kamniku. Odbojkarji Panvite Pomgrada so si napredovanje priigrali pretekli teden, ko so po hudem boju dobili zlati niz.