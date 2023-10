Krimovke si želijo vrniti udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes ob 16. uri odigrale naslednjo tekmo lige prvakinj. Tekmice, rokometašice Rapida iz Bukarešte, so bile minulo sezono na izpadanje boljše za gol, zato se jim bodo krimovke zdaj skušale maščevati za lanski poraz.

Romunke so si lani prek Ljubljančank priigrale nadaljevanje v četrtfinalu lige prvakinj in jim prizadejale grenak poraz, ki še danes ni pozabljen, so sporočili iz ljubljanskega tabora.

Rokometna liga prvakinj, 6. krog:

Sobota, 28. oktober

Nedelja, 29. oktober

Lestvici: