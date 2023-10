Krimovke vodile za šest golov, na koncu izvlekle točko

Rokometašice Krima Mercatorja so v petem krogu lige prvakinj remizirale proti aktualnemu prvaku tega tekmovanja norveškemu Kristiansandu s 24:24, pa so po prvem polčasu vodile s 15:9.

Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

Ljubljanska ekipa je po prvem polčasu vodila za šest golov, na začetku drugega pa prednost zapravila. Po sijajni končnici, ko je nadoknadila tri gole zaostanka, pa je tako le prekinila niz devetih porazov proti trikratnim zaporednim zmagovalkam lige prvakov iz norveškega Kristiansanda.

V kultni dvorani pod Rožnikom je osvojila točko, po treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu ter porazu proti danskemu Ikastu je na drugem mestu v skupini B.

Pri slovenskih prvakinjah, ki zavoljo poškodbe niso mogle računati na bržkone svojo najboljšo igralko Darjo Dmitrijevo, je bila najbolj učinkovita Črnogorka Jovanka Radičević s šestimi goli, brazilska vratarka Barbara Arenhart pa je zbrala 15 obramb.

Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

Krimovke so sijajno odprle dvoboj. V peti minuti so po dveh golih Nine Zulić in brazilske vratarke Barbare Arenhart prek celega igrišča povedle s 3:0. Izbranke črnogorskega trenerja na klopi Krima Dragana Adžića so prvi gol prejele sredi šeste minute. Ko je črnogorska krožna napadalka v vrstah Krima Tatjana Brnović svoje soigralke popeljala do vodstva 9:4, tako da je gostujoči trener, Slovak Tomaš Hlavaty, zahteval minuto odmora.

Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com Ta ni spremenila razmerja moči na igrišču, Krimovke so po golu Radičeviće v 23. minuti povedle kar za sedem golov (12:5), na veliki odmor pa so se odpravile z vodstvom šestih (15:9). Ljubljanska ekipa, ki je v prvem polčasu prejela le devet zadetkov, je v začetku druge polovice tekme močno popustila v obrambi. Ta ni bila več tako granitna in gibljiva, v njej je bilo vse več razpok. V 51. minuti so gostje prvič na dvoboju povedle (20:21).

Adžićeva druga minuta odmora ni prinesla spremembe na igrišču, Krimovke so izgubile samozavest, začele so delati napake, prestrašila pa jih je tudi neuničljiva 43-letna norveška vratarka Katrine Lunde, tako da so jim gostje v 55. minuti ušle na tri gole (20:23). A Ljubljančanke niso vrgle puške v koruzo, v sami končnici so uprizorile prvovrsten preobrat in po golu Alje Varagić poldrugo minuto pred koncem izenačile na 24:24. V napeti končnici sta obe ekipi imeli priložnost doseči zmago, a mreža Krima in Kristiansanda se ni več zatresla.